"Пьяный твит. Помогите Украине хотя бы одним евро. Это будет больше, чем может сделать депутат Европарламента. Если бы ЕП распоряжался, у Украины уже был бы миллиард ядерных вооружений. Но ЕП может только призывать. "ТикТок-хаус". Хорошо хоть, зарплата большая, благодаря ей можно что-то в самом деле толковое сделать", - пишет он.

Однако комментаторы "наехали" на самого автора:

- Если вы только и можете, что призывать поддержать Украину, а параллельно всё подряд непрерывно запрещать гражданам ЕС, то вашу европарламентскую контору надо прикрыть.

- Европарламент МОЖЕТ распоряжаться - это непосредственно зависит от способностей к лоббированию, которые имеются у тебя и твоей команды. В ЕП можно сделать вдесятеро больше, чем ты думаешь. Вопрос - какова твоя команда и создавал ли ты её с целью достичь чего-то экстраординарного?

- И кто же в конце концов может что-то изменить?! Неужели только попусту трындеть годами в ЕП за огромные деньги?! Ёхайды.

- Ну вот уже у бедняков просит евродепутат - просите у своих депутатов с тысячными зарплатами, стыда вообще нет.

- Гражданин, который сидит на работе, где он своими решениями может предоставить Украине десятки миллиардов евро и оружия стоимостью на сотни миллиардов требует от каждого пользователя "Х" пожертвовать по одному евро Украине.

- Ты не можешь там выйти на сцену и сказать, что они все - лицемеры?