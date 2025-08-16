Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Депутат ЕП Позняк: «Хорошо хоть, зарплата большая — что-то толковое можно сделать» (1)

Редакция PRESS 16 августа, 2025 13:21

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Депутат Европарламента и основатель инициативы "Твиттер-конвой" Рейнис Позняк призвал помочь Украине, опубликовав в соцсети "Х" соответствующий пост.

"Пьяный твит. Помогите Украине хотя бы одним евро. Это будет больше, чем может сделать депутат Европарламента. Если бы ЕП распоряжался, у Украины уже был бы миллиард ядерных вооружений. Но ЕП может только призывать. "ТикТок-хаус". Хорошо хоть, зарплата большая, благодаря ей можно что-то в самом деле толковое сделать", - пишет он.

Однако комментаторы "наехали" на самого автора:

- Если вы только и можете, что призывать поддержать Украину, а параллельно всё подряд непрерывно запрещать гражданам ЕС, то вашу европарламентскую контору надо прикрыть.

- Европарламент МОЖЕТ распоряжаться - это непосредственно зависит от способностей к лоббированию, которые имеются у тебя и твоей команды. В ЕП можно сделать вдесятеро больше, чем ты думаешь. Вопрос - какова твоя команда и создавал ли ты её с целью достичь чего-то экстраординарного?

- И кто же в конце концов может что-то изменить?! Неужели только попусту трындеть годами в ЕП за огромные деньги?! Ёхайды.

- Ну вот уже у бедняков просит евродепутат - просите у своих депутатов с тысячными зарплатами, стыда вообще нет.

- Гражданин, который сидит на работе, где он своими решениями может предоставить Украине десятки миллиардов евро и оружия стоимостью на сотни миллиардов требует от каждого пользователя "Х" пожертвовать по одному евро Украине.

- Ты не можешь там выйти на сцену и сказать, что они все - лицемеры?

 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

Важно 11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать