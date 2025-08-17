Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Операция по удалению катаракты за 1000 евро?! Пациентку шокировал прейскурант больницы

17 августа, 2025

Важно 0 комментариев

Увы, ситуация в медицине такова, что растут не только очереди на услуги, оплаченные из госбюджета, но и на платные манипуляции и операции. Некоторые из них подорожали в разы, как, например, операция по поводу катаракты, о которой пишет шокированная ростом цен Алма.

"Сегодня у меня был шок - пришлось посмотреть в прейскурант клиники Страдиня (рекомендую), один пример - операция катаракты! БЫЛО 300 евро, СТАЛО 1005 евро. Вопрос министру... Какой ПЕНСИОНЕР-ИНВАЛИД МОЖЕТ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ???" - гласит её запись в соцсети "Х".

Как же откликнулись на это читатели?

- На катаракту сейчас государственные очереди недлинные, оперируют и в Бикерниеки.

- Есть операции, оплаченные государством, логично, что очереди. В будущем станет только хуже, эти цены и очереди покажутся смешными. К сожалению.

- В сентябре прошлого годя мне в больнице Страдиня делали операцию катаракты за 7 евро.

- Достаточно много богатых пенсионеров, у которых мошенники выманивают тысячи евро, они же могут позволить, а остальные пусть умирают.

- Прежде чем откинуть копыта, вы ещё можете успеть хотя бы один раз проголосовать за "Единство".

- Думаю, что при таких ценах можно закрывать лавочку, потому что никто при таких ценах даже болеть не будет.

- Голосуйте за нас, говорили они. Все будет хорошо, говорили они.

- Хосам это может!

- Может ли государство позволить себе пенсионеров? Они очень сильно отрывают деньги у управления государством!

- Невероятно, во всём цивилизованном мире они оплачиваются, потому что без зрения ты становишься 100-процентным инвалидом. Другое дело, если хочешь поставить линзы с коррекцией, тогда их надо оплачивать самому.

- Пенсионерам это бесплатно.

 

 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать