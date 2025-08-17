Операция по удалению катаракты за 1000 евро?! Пациентку шокировал прейскурант больницы

"Сегодня у меня был шок - пришлось посмотреть в прейскурант клиники Страдиня (рекомендую), один пример - операция катаракты! БЫЛО 300 евро, СТАЛО 1005 евро. Вопрос министру... Какой ПЕНСИОНЕР-ИНВАЛИД МОЖЕТ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ???" - гласит её запись в соцсети "Х".

Как же откликнулись на это читатели?

- На катаракту сейчас государственные очереди недлинные, оперируют и в Бикерниеки.

- Есть операции, оплаченные государством, логично, что очереди. В будущем станет только хуже, эти цены и очереди покажутся смешными. К сожалению.

- В сентябре прошлого годя мне в больнице Страдиня делали операцию катаракты за 7 евро.

- Достаточно много богатых пенсионеров, у которых мошенники выманивают тысячи евро, они же могут позволить, а остальные пусть умирают.

- Прежде чем откинуть копыта, вы ещё можете успеть хотя бы один раз проголосовать за "Единство".

- Думаю, что при таких ценах можно закрывать лавочку, потому что никто при таких ценах даже болеть не будет.

- Голосуйте за нас, говорили они. Все будет хорошо, говорили они.

- Хосам это может!

- Может ли государство позволить себе пенсионеров? Они очень сильно отрывают деньги у управления государством!

- Невероятно, во всём цивилизованном мире они оплачиваются, потому что без зрения ты становишься 100-процентным инвалидом. Другое дело, если хочешь поставить линзы с коррекцией, тогда их надо оплачивать самому.

- Пенсионерам это бесплатно.