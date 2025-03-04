Соратник Трампа: соглашение с Украиной будет подписано

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил о достижении новой договоренности, касающейся будущего подписания соглашения об украинских полезных ископаемых между правительствами Украины и США.

"Мы на 100% возвращаем этот поезд на рельсы. В ближайшее время будет подписано соглашение по полезным ископаемым, которое приведет к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной и в конечном счете естественным образом приведет к помощи в сфере безопасности", - написал он вечером в понедельник, 3 марта, в соцсети Х сразу после "продолжительного и продуктивного разговора один на один" с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Фицпатрик, являющийся сопредседателем группы поддержки Украины (Украинского кокуса) в Палате представителей Конгресса США, также отметил, что "от Европы потребуется сделать шаг вперед и внести свою лепту, и для этого будут даны соответствующие поручения" и рекомендовал следить за развитием событий.

В свою очередь, Андрей Ермак подтвердил факт переговоров с Фицпатриком. "Обсуждали вопросы движения к справедливому миру и Соглашение о минералах с США. Нам нужно экономическое партнерство, обеим нашим странам. Есть взаимопонимание, движемся к решению, которое должны принять лидеры наших государств", - написал глава офиса президента в соцсетях.

Трамп пообещал рассказать о возможности возобновления сделки 4 марта

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил американским журналистам, что не считает, что подписание соглашения по обеспечению доступа его страны к редкоземельным металлам Украины "мертво". Он пообещал рассказать об этом подробнее в своей речи на следующий день. Тем самым он не подтвердил прозвучавшее днем ранее заявление министра финансов США Скотта Бессента в интервью CBS News, что соглашение по редкоземельным металлам с Украиной в настоящее время "не находится на столе переговоров".

Рада приветствовала инициативы Трампа по прекращению войны

Верховная рада Украины заявила, что безопасность страны обеспечивается поддержкой Соединенных Штатов, а миротворческие усилия Дональда Трампа являются "решающими" по прекращению агрессивной войны России, которую она ведет против Украины уже более трех лет. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте украинского парламента на английском языке вечером 3 марта. В документе подчеркивается "необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, особенно в сфере разведки важнейших полезных ископаемых".

Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский после саммита европейских лидеров в Лондоне заявил, что он по-прежнему "готов подписать" соглашение между Киевом и Вашингтоном по добыче полезных ископаемых и хочет "конструктивного диалога" с США. "Я просто хочу, чтобы украинская позиция была услышана. Мы хотим, чтобы наши партнеры помнили, кто является агрессором в этой войне", - сказал Зеленский в интервью медиакомпании BBC.