Солдат ребенка не обидит: военные обеспечат безопасность на Празднике песни и танца для молодежи

Учитывая массовость мероприятия, за происходящим на Школьном празднике песни присмотрят земессарги — последят за порядком, подежурят по периметру территорий, где мероприятия проводятся, помогут придерживаться задуманного плана передвижения на мероприятиях. Одновременно (по необходимости) для обеспечения задач могут быть привлечены и профессиональные военнослужащие.

В Школьном празднике песни с 5 по 13 июля примут участие более 38 тысяч человек, а посетят их более 300 тысяч зрителей. Национальные вооруженные силы уже имеют опыт обеспечения общественного порядка и безопасности на многолюдных мероприятиях.