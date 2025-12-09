6 декабря была опубликована статья о нападении собаки на медсестру Илзе в Салацгриве во время визита домой к пациентке. Бурное обсуждение этой темы развернулось в соцсетях. Хотя мнения последовали разные.

Начиная с мнения о том, что двух собак, напавших на медсестру, следует усыпить, и заканчивая выражением поддержки пострадавшей женщине. Есть и те, кто ищет оправдания не только действиям сторожевых собак, но и встаёт на сторону владельцев животных. Однако большинство комментариев чётко указывает на то, что владельцы собак должны нести ответственность и полностью возместить пострадавшей женщине причинённый ущерб.

«Как собаки не могут находиться в вольере или чьей-то комнате, пока ждут врача, это выше понимания».

«Если ждали врача дома, собак следовало убрать. Ущерб, причинённый медсестре, и медицинские расходы должны быть полностью возмещены».

«Моральный ущерб все еще оценивается, и его необходимо возместить» .

«Людям, которые не могут гарантировать, что их агрессивные животные не нападут на других, следует запретить держать их. Выбора нет. Безответственность владельцев порой разрушительна. О таких случаях мало говорят».

«Медсестры, почтальоны и другие сотрудники должны иметь право просто не заходить во двор и не оказывать услуги, если собаки не привязаны».

Тем временем Яна Стрелец на своём профиле в Facebook.com ссылается на публикацию и высказывает своё мнение: «В Салацгриве две собаки серьёзно покусали медсестру Илзе, которая оказывала помощь хозяйке этих собак. Дома находилась дочь пациентки, которой пришлось следить, чтобы собаки не подвергали опасности медработника, помогавшего её матери. Медсестра — удивительная женщина, зла на собак не держит, ведь она сама владелица собаки (прочитайте статью, только человек, всей душой любящий собак, мог бы не раз поехать по этому адресу, чтобы навестить эту пациентку). Виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности, Илзе — к компенсации.

-Пусть продают дом/землю и отдают все деньги Илзе, если нет другого выхода. А силы полиции, прокуратуры, адвокатуры (может, найдутся юристы, которые смогут помочь Илзе бесплатно? Не сомневаюсь, что у покусанной стороны такие юристы найдутся, и, возможно, даже из тех, кто выдаёт себя за «зоозащитников»), судов, зоозащитников и вообще всяких негодяев должны быть направлены на реализацию действующего законодательства, а не на дорогостоящую чушь об изменении Гражданского кодекса . И ещё — подумайте, что в голове у тех людей, которые хотят добиться того, чтобы собак, причинивших тяжкие телесные повреждения, передавали на перевоспитание к мистическому «кинологу» (мистическому, потому что сначала надо понять, что именно латвийское законодательство определяет как кинолога).