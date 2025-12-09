Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Собаки больной пациентки покусали медсестру: буря в соцсетях (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 9 декабря, 2025 14:01

Новости Латвии 1 комментариев

Люди сочувствуют медсестре, укушенной собакой в ​​Салацгриве, и отмечают, что это не единственный подобный случай, такой резонанс вызвала в обществе публикация на портале nra.lv.

6 декабря была опубликована статья о нападении собаки на медсестру Илзе в Салацгриве во время визита домой к пациентке. Бурное  обсуждение этой темы развернулось в соцсетях. Хотя мнения последовали разные.

Начиная с мнения о том, что двух собак, напавших на медсестру, следует усыпить, и заканчивая выражением поддержки пострадавшей женщине. Есть и те, кто ищет оправдания не только действиям сторожевых собак, но и встаёт на сторону владельцев животных. Однако большинство комментариев чётко указывает на то, что владельцы собак должны нести ответственность и полностью возместить пострадавшей женщине причинённый ущерб.

«Как собаки не могут находиться в вольере или чьей-то комнате, пока ждут врача, это выше понимания».

«Если ждали врача дома, собак следовало убрать. Ущерб, причинённый медсестре, и медицинские расходы должны быть полностью возмещены».

«Моральный ущерб все еще оценивается, и его необходимо возместить» .

«Людям, которые не могут гарантировать, что их агрессивные животные не нападут на других, следует запретить держать их. Выбора нет. Безответственность владельцев порой разрушительна. О таких случаях мало говорят».

«Медсестры, почтальоны и другие сотрудники должны иметь право просто не заходить во двор и не оказывать услуги, если собаки не привязаны».

Тем временем Яна Стрелец на своём профиле в Facebook.com ссылается на публикацию и высказывает своё мнение: «В Салацгриве две собаки серьёзно покусали медсестру Илзе, которая оказывала помощь хозяйке этих собак. Дома находилась дочь пациентки, которой пришлось следить, чтобы собаки не подвергали опасности медработника, помогавшего её матери. Медсестра — удивительная женщина, зла на собак не держит, ведь она сама владелица собаки (прочитайте статью, только человек, всей душой любящий собак, мог бы не раз поехать по этому адресу, чтобы навестить эту пациентку). Виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности, Илзе — к компенсации.

-Пусть продают дом/землю и отдают все деньги Илзе, если нет другого выхода. А силы полиции, прокуратуры, адвокатуры (может, найдутся юристы, которые смогут помочь Илзе бесплатно? Не сомневаюсь, что у покусанной стороны такие юристы найдутся, и, возможно, даже из тех, кто выдаёт себя за «зоозащитников»), судов, зоозащитников и вообще всяких негодяев должны быть направлены на реализацию действующего законодательства, а не на дорогостоящую чушь об изменении Гражданского кодекса . И ещё — подумайте, что в голове у тех людей, которые хотят добиться того, чтобы собак, причинивших тяжкие телесные повреждения, передавали на перевоспитание к мистическому «кинологу» (мистическому, потому что сначала надо понять, что именно латвийское законодательство определяет как кинолога).

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи! (1)

Животные 19:29

Животные 1 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Важно 18:48

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

История и культура 18:42

История и культура 1 комментариев

Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

Важно 18:24

Важно 1 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Животные 18:23

Животные 1 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Мир 18:19

Мир 1 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 1 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

