Со всего дерут налог: не все знали, что государство забирает четверть от прибыли с инвестиций

"Век живи, век учись. Я продала свое инвестиционное золото и узнала, что мне придется заплатить налог на прирост капитала, который с этого года повысился до 25,5%. Желание куда-либо инвестировать пропадает, у всех все отбирают, налог налог погоняет", - пожаловалась в Твиттере/X Гунита.

В комментариях ей сообщили, что золото стоит только покупать, но ни в коем случае не продавать.

"Ну, государству же нужны деньги, ведь нужно спустить в унитаз 500 миллионов евро через AirBaltic, нужно отдать 7,6 миллионов евро на языковые курсы, 2 тысячи евро за крючки в поездах, нужно дать Зеленскому десятки миллионов, потому что он обеспечивает мир в Европе. Ну, не будь такой эгоисткой..", - пошутили в комментариях.

Skaties savādāk! Nodoklis ir pakalpjumancena par to, lai tev būtu droša banka kur glabāt investīciju zelti, lai būtu drošība un investīciju zeltu neatņemtu baņģugāni, lai varētu veikt starptautiskās tranzakcijas utt. Katram pakalpjumam ir sava cena! — Māris Puriņš (@maarispurins) February 20, 2025

"Посмотрите на это по-другому! Налог представляет собой плату за услуги по обеспечению безопасного банка для хранения вашего инвестиционного золота, за обеспечение безопасности и чтобы ваше инвестиционное золото не отняли бандюганы, за возможность проведения международных транзакций и т. д. Каждая услуга имеет свою цену!", - объясняет в комментариях финансовый аналитик Марис Пуриньш.

Turpmāk lai zinātu, zelts ir viens no retajiem aktīviem, kā legāli nemaksāt nodokļus.



Nopērc zeltu par bitcoinu un tirgo zeltu nost. — (iz)Dzīvot Latvijā (@Berx2000) February 20, 2025

"На будущее, чтобы вы знали - золото - один из редких активов, за который можно легально не платить налоги. Покупаете золото за биткоины и торгуйте", - объясняют знатоки.

Отметим, что в прошлом году латвийцы вложили в физические золотые слитки и монеты по крайней мере на 2% больше средств, чем в 2023 году, в то время как продажи серебра выросли на 12%. Как сообщает продавец инвестиционного золота Tavex, в Латвии небольшие золотые слитки - до 1 грамма - стали самым популярным товаром в 2024 году. Почти 35 000 латвийцев уже решили приобрести эти слитки в качестве первого шага в инвестировании в золото, чаще всего делая небольшую покупку в качестве пробного шага перед приобретением более крупного товара.