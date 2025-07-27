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Снова жёлтое предупреждение: на востоке Латвии в ближайшие часы ожидается гроза

© LETA 27 июля, 2025 14:39

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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии извещает о сильных ливнях и грозах в восточных районах Латвии в ближайшие часы.

Желтое предупреждение будет действовать до 21:00.

Оно означает, что по возможности следует искать убежища в закрытом помещении. Особенную осторожность следует соблюдать в тех местах, которые особенно подвержены влиянию гроз, в частности, в лесах и на открытой местности. Кое-где возможны перебои с электроснабжением и проблемы оказанием услуг.

В случае резких порывов ветра отломавшиеся ветви деревьев, обломки и незакрепленные предметы могут лететь по воздуху. Из-за ливней возможен резкий подъем уровня воды и затопление низин. Дорожные условия могут быть затруднены из-за ухудшенной видимости и аквапланирования.

Гроза может сопровождаться градом, повреждающим культурные растения. В такую погоду следует позаботиться и о домашних животных, которым в грозу угрожает опасность.

В случае разрушений и повреждений, вызванных гидрометеологическими условиями, опасных для жизни и здоровья людей, препятствующих движению общественного транспорта, или повреждений коммуникаций следует звонить по единому номеру помощи в чрезвычайных ситуациях - 112.

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