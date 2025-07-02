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Снова сложности с IT: почему буксует введение единого билета на транспорт в Риге?

Редакция PRESS 2 июля, 2025 16:40

Новости Латвии 0 комментариев

С июня жители столицы и Рижского района должны были наконец получить долгожданный единый билет, позволяющий за 2 евро свободно ездить на всех видах городского транспорта, включая электропоезда в пределах зоны А. Однако Rīgas satiksme и Pasažieru vilciens, обещавшие эту интеграцию, снова не справились с задачей.

В отчете Министерства сообщения говорится, что пилотный проект должен стартовать 1 июня 2025 года. Pasažieru vilciens теперь утверждает, что июнь назывался лишь как ориентир, а не как окончательная дата запуска, поскольку многое зависело от успешности тестирования. Которое, как стало ясно, пока провалено. Основной причиной задержки называют несовместимость билетоучетных систем двух операторов, различие в IT-платформах и сложности с их интеграцией.

Вопрос — почему об этих «сложностях» не подумали раньше, когда громко заявляли о грядущем удобстве для пассажиров? Ведь ещё весной рассказывали, как единый билет можно будет купить на сайте vivi.lv и в приложении, а позже — и у других распространителей.

Целью проекта было побудить жителей Рижского района отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта и тем самым разгрузить город от пробок. 

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