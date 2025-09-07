Снова «кровавая луна»: вечером в воскресенье произойдёт лунное затмение

Полная фаза затмения в Риге начнётся в 20:30 и закончится в 21:52. Ещё час будет видна частичная фаза лунного затмения - она продлится до 22:56.

Общество информирует, что затмение будет наблюдаться с восточной стороны. Для наблюдения не требуется специального оборудования. Главные условия для наблюдения - ясное небо и подходящее место для наблюдений, где вид на восток и юго-восток не закрывают здания и деревья.

Специалисты поясняют, что слой атмосферы вокруг Земли служит средой для преломления света, поэтому в точке максимума полного затмения Луна не становится совершенно чёрной - она освещена красноватым светом. В последние десятилетия этот эффект в соцсетях часто называют "кровавой луной", иногда этот оттенок сравнивают со цветом ржавчины.

Общество отмечает, что лунные затмения - не такое уж редкое явление, но предыдущее полное лунное затмение в Латвии было более шести лет назад - 21 января 2019 года.

В следующий раз частичное лунное затмение в Латвии произойдёт меньше чем год спустя - ранним утром 28 августа 2026 года, а полное лунное затмение - вечером в последний день 2028 года.