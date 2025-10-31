Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 31. Октября Завтра: Rinalda, Rinalds, Valts
Доступность

Снова будут пить одеколон? Вновь повышаются цены на алкоголь

© Lsm.lv 31 октября, 2025 10:03

Важно 0 комментариев

Первого ноября исполнится ровно три месяца, как действуют ограничения на продажу и рекламу алкоголя. А ещё через несколько месяцев — с марта 2026-го — планируется повысить акциз на крепкие спиртные напитки. Каково влияние нынешних и будущих ограничений на производство и употребление алкоголя в Латвии? Об этом рассказал исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

«Пока еще сложно делать выводы. У нас есть данные только по августу — там зафиксировано падение продаж алкогольных напитков по всем категориям. Общий показатель (не считая пива) — минус 8 процентов, пиво — минус 14 процентов», — говорит Витолс.

Правда, тенденция к падению потребления пива наблюдалась и до введения ограничений, в июне и июле. Возможно, это было связано с холодной погодой, не располагающей к потреблению пенного напитка.

Падение продаж алкоголя связано и с тем, что стало меньше спонтанных покупок, считает представитель отрасли. Правда, люди начинают приспосабливаться к этой ситуации: «Те, кто раньше привыкли спонтанно покупать бутылочку пива или вина, теперь предпочитают делать запасы, закупать алкоголь впрок», — говорит Витолс.

А вот что настораживает индустрию, так это намеченное на 1 марта очередное повышение акцизного налога. По мнению Витолса, последствия этого решения непременно будут.

«Начиная с 2020-го года у нас сильно сократился черный рынок алкоголя. Теперь же опять есть риски того, что люди начнут готовить алкогольные напитки в домашних условиях или пить одеколон. Я слышал, что в некоторых местах торговля одеколоном уже выросла в разы».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:10 31.10.2025
Литва: начало Rheinmetall
Sfera.lv 26 минут назад
Латвия: частные школы требуют
Sfera.lv 52 минуты назад
Трамп и Хэллоуин в Белом доме – совсем не чертовщина какая-то
Sfera.lv 3 часа назад
Венгрия: Орбан обсудит с Трампом без европосредников
Sfera.lv 3 часа назад
С 1 декабря в Риге подорожает вода и канализация на 14%
Bitnews.lv 15 часов назад
Латвия: берут — они; должны — мы…
Sfera.lv 19 часов назад
В Латвии ожидается дождливая и тёплая ночь.
Bitnews.lv 19 часов назад
Греция: дайверы очищают море от «призрачных сетей»
Sfera.lv 23 часа назад

«Осудите Трампа? МИД уже готовит ноту?» Кирштейнс поставил защитников Стамбульской конвенции в неудобное положение

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 0 комментариев

Независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс, выступая по вопросу о Стамбульской конвенции, напомнил собравшимся коллегам с трибуны Сейма о еще одном аспекте.

Независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс, выступая по вопросу о Стамбульской конвенции, напомнил собравшимся коллегам с трибуны Сейма о еще одном аспекте.

Читать

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Важно 09:52

Важно 0 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать

«Ангелы над Латвией»: собирают помощь для 363 больных детей

Новости Латвии 09:40

Новости Латвии 0 комментариев

Благотворительная акция «Ангелы над Латвией» в этом году призывает помочь 363 детям, на лечение которых необходимо в общей сложности 741 500 евро, сообщили организаторы акции «TV3 Group Latvija» и Фонд Детской больницы (BSF).

Благотворительная акция «Ангелы над Латвией» в этом году призывает помочь 363 детям, на лечение которых необходимо в общей сложности 741 500 евро, сообщили организаторы акции «TV3 Group Latvija» и Фонд Детской больницы (BSF).

Читать

Нательные камеры полиции были выключены: подробности дела об убийстве трёх собак под Бауской

ЧП и криминал 09:35

ЧП и криминал 0 комментариев

В связи с инцидентом, когда в Брунавском уезде были застрелены три якобы агрессивные собаки, которые забрели на чужую территорию, Баусская краевая дума уволила начальника муниципальной полиции Эгилса Гайлиса. Однако наказание, вероятно, получат еще несколько полицейских, поскольку в их действиях были выявлены серьезные нарушения, в том числе периодическое отключение нательных камер. Сам владелец застреленных собак, известный в социальных сетях предприниматель Модрис Коноваловс, по-прежнему не комментирует произошедшее. Между тем его адвокат характеризует выводы муниципалитета как «профессиональный шок», пишут TV3 Ziņas.

В связи с инцидентом, когда в Брунавском уезде были застрелены три якобы агрессивные собаки, которые забрели на чужую территорию, Баусская краевая дума уволила начальника муниципальной полиции Эгилса Гайлиса. Однако наказание, вероятно, получат еще несколько полицейских, поскольку в их действиях были выявлены серьезные нарушения, в том числе периодическое отключение нательных камер. Сам владелец застреленных собак, известный в социальных сетях предприниматель Модрис Коноваловс, по-прежнему не комментирует произошедшее. Между тем его адвокат характеризует выводы муниципалитета как «профессиональный шок», пишут TV3 Ziņas.

Читать

Звезда латышской эстрады в шоке от своей пенсии: сколько же?

Латышские СМИ 09:28

Латышские СМИ 0 комментариев

Звезда латвийской эстрады Виктор Лапченок надеется, что его здоровье выдержит и позволит ему выступать еще долго, поскольку на пенсию он не проживет, сообщает со ссылкой на издание «Kas Jauns».

Звезда латвийской эстрады Виктор Лапченок надеется, что его здоровье выдержит и позволит ему выступать еще долго, поскольку на пенсию он не проживет, сообщает со ссылкой на издание «Kas Jauns».

Читать

Увидите страшную тыкву, не бойтесь: сегодня — Хэллоуин

Важно 09:26

Важно 0 комментариев

В канун Дня всех святых в большинстве англоязычных стран, а также в других частях света будут отмечать Хэллоуин.

В канун Дня всех святых в большинстве англоязычных стран, а также в других частях света будут отмечать Хэллоуин.

Читать