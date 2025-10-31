Снова будут пить одеколон? Вновь повышаются цены на алкоголь

«Пока еще сложно делать выводы. У нас есть данные только по августу — там зафиксировано падение продаж алкогольных напитков по всем категориям. Общий показатель (не считая пива) — минус 8 процентов, пиво — минус 14 процентов», — говорит Витолс.

Правда, тенденция к падению потребления пива наблюдалась и до введения ограничений, в июне и июле. Возможно, это было связано с холодной погодой, не располагающей к потреблению пенного напитка.

Падение продаж алкоголя связано и с тем, что стало меньше спонтанных покупок, считает представитель отрасли. Правда, люди начинают приспосабливаться к этой ситуации: «Те, кто раньше привыкли спонтанно покупать бутылочку пива или вина, теперь предпочитают делать запасы, закупать алкоголь впрок», — говорит Витолс.

А вот что настораживает индустрию, так это намеченное на 1 марта очередное повышение акцизного налога. По мнению Витолса, последствия этого решения непременно будут.

«Начиная с 2020-го года у нас сильно сократился черный рынок алкоголя. Теперь же опять есть риски того, что люди начнут готовить алкогольные напитки в домашних условиях или пить одеколон. Я слышал, что в некоторых местах торговля одеколоном уже выросла в разы».