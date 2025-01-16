Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 17. Января Завтра: Dravis, Tenis
Доступность

Снос многоэтажек советской постройки: миф или реальность? Завершена инспекция домов в Латвии

Редакция PRESS 16 января, 2025 15:37

Важно 0 комментариев

После более чем пяти лет обследования многоквартирных домов серийной постройки Министерство экономики пришло к выводу, что советский жилой фонд в целом безопасен. Хотя в некоторых зданиях были обнаружены проблемы, они не касаются прочности и устойчивости конструкций. Кроме того, предложенные решения позволят более эффективно планировать ремонтные работы, сообщает TV3 Ziņas.

В последние годы Министерство экономики совместно со строительными экспертами проводило исследования домов серий 104 и 119 в Риге, Елгаве и Лиепае. Несмотря на наличие мелких недостатков, таких как дефекты сварки в соединениях перил балконов, общее состояние этих зданий оценивается как удовлетворительное.

Мартиньш Аудерс, директор департамента жилищной политики Министерства экономики, отметил:

"В целом дома этих серий находятся в относительно хорошем состоянии. Следует отметить, что это самые новые дома — их строительство началось в 1970-х годах, а последние были завершены в 1992 году. Общее состояние хорошее, удовлетворительное, но, конечно, есть узлы, которым следует уделить дополнительное внимание".

Эти серии домов уникальны тем, что для них не потребовалось разрабатывать типовые рекомендации по устранению опасностей. Это значит, что не выявлено общих дефектов, характерных для всех домов данной серии, которые потребовали бы единых мер. За более чем пять лет эксперты Министерства экономики обследовали все основные типы зданий советского периода и разработали рекомендации по устранению выявленных проблем.

"Серьезных проблем, угрожающих механической прочности и устойчивости зданий, выявлено не было, но обнаружены типовые дефекты, возникшие в результате проектирования или строительства. Например, те же балконы или печально известный случай, когда сдвинулась крыша панели. Причина была установлена, и предложены меры, как избежать повторения подобных ситуаций", - пояснил Мартиньш Аудерс.

В целом проведённое исследование, по мнению министерства, опровергло миф о критическом состоянии жилого фонда Латвии и необходимости сноса домов. Все обследованные здания признаны безопасными для проживания. Более того, в случаях выявления недостатков разработаны решения, переданные управляющим компаниям, которые могут использовать их для домов аналогичных серий. Ассоциация управляющих домов отмечает, что такие решения облегчают их работу и помогают сократить расходы на проектирование для жильцов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 32 реакций
Комментарии (0) 32 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Заехал за линию: у магазинов стали штрафовать за «неровную» парковку

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

В соцсетях сообщают, что клиент магазина Rimi в рижском Агенскалнсе получила штраф за припаркованный не по линиям автомобиль.

В соцсетях сообщают, что клиент магазина Rimi в рижском Агенскалнсе получила штраф за припаркованный не по линиям автомобиль.

Читать
Загрузка

Довёл до смерти, чтобы получить квартиру? На Югле нашли тело пожилой женщины

ЧП и криминал 21:33

ЧП и криминал 0 комментариев

На прошлой неделе Государственная полиция задержала мужчину по подозрению в доведении до смерти пожилой женщины, чтобы якобы обманом завладеть её квартирой в рижском микрорайоне Югла, сообщает TV3.

На прошлой неделе Государственная полиция задержала мужчину по подозрению в доведении до смерти пожилой женщины, чтобы якобы обманом завладеть её квартирой в рижском микрорайоне Югла, сообщает TV3.

Читать

«Не нравится — жалуйся!» Розенвалдс крайне удивлен агрессивным отношением к пассажирам Vivi

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

Политолог и специалист по общественным отношениям Кристиан Розенвалдс оказался неприятно удивлен и озадачен отношением к пассажирам в поездах Vivi, с которым лично столкнулся на днях. Хотя он ничего не нарушал и ехал с оплаченным билетом, контролеры , по его мнению, предпочитают крайне невежливую форму общения.

Политолог и специалист по общественным отношениям Кристиан Розенвалдс оказался неприятно удивлен и озадачен отношением к пассажирам в поездах Vivi, с которым лично столкнулся на днях. Хотя он ничего не нарушал и ехал с оплаченным билетом, контролеры , по его мнению, предпочитают крайне невежливую форму общения.

Читать

Умер режиссер Дэвид Линч

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Умер режиссер Дэвид Линч, пишет "Медуза" со ссылкой на портал Variety.

Умер режиссер Дэвид Линч, пишет "Медуза" со ссылкой на портал Variety.

Читать

Две ошибки за один день: как бабушку с онкологией из корпуса в корпус гоняли в больнице Страдиня

Важно 20:58

Важно 0 комментариев

В социальной сети ТикТок был опубликован рассказ о том, к чему приводят ошибки в системе э-здоровья. Сначала пожилую женщину с онкологией отправили не в тот корпус. А потом и вовсе не хотели принимать. И каждый раз свою роль сыграли "электронные услуги".

В социальной сети ТикТок был опубликован рассказ о том, к чему приводят ошибки в системе э-здоровья. Сначала пожилую женщину с онкологией отправили не в тот корпус. А потом и вовсе не хотели принимать. И каждый раз свою роль сыграли "электронные услуги".

Читать

С 1 июля счета за электричество вырастут: это результат отключения от российской энергосистемы

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Комиссия по регулированию коммунальных услуг (SPRK) утвердила поправки к Сетевому кодексу в сфере электроэнергетики, которые предусматривают повышение с 1 июля счетов за электроэнергию для потребителей до 5 %, говорится в сообщении SPRK, пишет LSM.

Комиссия по регулированию коммунальных услуг (SPRK) утвердила поправки к Сетевому кодексу в сфере электроэнергетики, которые предусматривают повышение с 1 июля счетов за электроэнергию для потребителей до 5 %, говорится в сообщении SPRK, пишет LSM.

Читать

Депутаты Сейма потребовали от Силини объяснить «санкционированную правительством цензуру в соцсетях»

Новости Латвии 20:25

Новости Латвии 0 комментариев

В своем запросе премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") депутаты оппозиционных фракций "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Объединенный список" (ОС) требуют объяснений по поводу "санкционированной правительством цензуры в социальных сетях".

В своем запросе премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") депутаты оппозиционных фракций "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Объединенный список" (ОС) требуют объяснений по поводу "санкционированной правительством цензуры в социальных сетях".

Читать