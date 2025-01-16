Снос многоэтажек советской постройки: миф или реальность? Завершена инспекция домов в Латвии

В последние годы Министерство экономики совместно со строительными экспертами проводило исследования домов серий 104 и 119 в Риге, Елгаве и Лиепае. Несмотря на наличие мелких недостатков, таких как дефекты сварки в соединениях перил балконов, общее состояние этих зданий оценивается как удовлетворительное.

Мартиньш Аудерс, директор департамента жилищной политики Министерства экономики, отметил:

"В целом дома этих серий находятся в относительно хорошем состоянии. Следует отметить, что это самые новые дома — их строительство началось в 1970-х годах, а последние были завершены в 1992 году. Общее состояние хорошее, удовлетворительное, но, конечно, есть узлы, которым следует уделить дополнительное внимание".

Эти серии домов уникальны тем, что для них не потребовалось разрабатывать типовые рекомендации по устранению опасностей. Это значит, что не выявлено общих дефектов, характерных для всех домов данной серии, которые потребовали бы единых мер. За более чем пять лет эксперты Министерства экономики обследовали все основные типы зданий советского периода и разработали рекомендации по устранению выявленных проблем.

"Серьезных проблем, угрожающих механической прочности и устойчивости зданий, выявлено не было, но обнаружены типовые дефекты, возникшие в результате проектирования или строительства. Например, те же балконы или печально известный случай, когда сдвинулась крыша панели. Причина была установлена, и предложены меры, как избежать повторения подобных ситуаций", - пояснил Мартиньш Аудерс.

В целом проведённое исследование, по мнению министерства, опровергло миф о критическом состоянии жилого фонда Латвии и необходимости сноса домов. Все обследованные здания признаны безопасными для проживания. Более того, в случаях выявления недостатков разработаны решения, переданные управляющим компаниям, которые могут использовать их для домов аналогичных серий. Ассоциация управляющих домов отмечает, что такие решения облегчают их работу и помогают сократить расходы на проектирование для жильцов.