Сначала урежут льготы на парковках в центре: Рижская дума берется за электромобили

В программе сообщается, что за последние годы количество электромобилей в Латвии выросло в несколько раз, из-за чего перегружены парковки Риги, особенно в Старом городе, где их можно парковать бесплатно, однако заявления политиков городской думы позволяют сделать вывод, что быстрого решения проблемы, скорее всего, не будет.

Котелло «де-факто» пообещала, что решение будет найдено, но его нельзя торопить. Она заявила, что поручила Департаменту городской мобильности совместно с муниципальным предприятием «Rīgas satiksme» (RS) найти возможные решения – «общую картину и небольшие шаги» – для постепенной разгрузки столичных парковок от электромобилей.

Однако глава Комитета дорожного движения убеждён, что такие изменения не должны происходить в один день. «Я очень надеюсь, что к концу года, я бы даже сказал – к Рождеству, мы точно сможем представить такие сценарии дальнейших действий, ведь Старую Ригу нельзя рассматривать изолированно – тогда электромобили смогут переместиться в зону А», – сказал депутат.

В настоящее время парковка электромобилей на парковках RS бесплатна, и многие пользуются этой возможностью в Старой Риге. Ранее высказывались идеи об ограничении времени бесплатной парковки электромобилей.

Как сообщает «de facto», руководитель Комитета по развитию Рижской думы Эдгарс Бергхольц поддерживает идею введения временных ограничений бесплатной парковки электромобилей. Эту же позицию поддерживает и председатель Комитета Рижской думы по вопросам безопасности Эдвардс Ратниекс, который сам с такой инициативой выступать не будет, а подождет предложений.

Как сообщалось, проблема растущей загруженности парковок в центре Риги была поднята и в ходе организованной летом Департаментом городского развития презентации тематического плана развития транспорта и мобильности в историческом центре Риги и его охраняемой территории.

Это связано, во-первых, с предоставлением электромобилям права бесплатной парковки на обочинах дорог. Во-вторых, с возросшей нагрузкой на парковочные места, поскольку с жителей, паркующих автомобили возле дома, взимается символическая плата.

Такая ситуация приводит к заторам на улицах и недовольству посетителей центра города, поскольку они не могут въехать в центр, припарковать машину на относительно короткое время и провести запланированные работы.

Для уменьшения автомобильных заторов на улицах возможны различные решения, например, введение ограничений на парковку. Не противореча общей национальной и европейской политике, можно установить единые правила для всех, например, максимальное время нахождения на парковке четыре часа или что-то подобное.

Однако эти решения не должны быть наказанием для водителей. Необходимо улучшать состояние общественных пространств, благоустраивая их и стимулируя строительство подземных или многоуровневых парковок.

