Сначала урежут льготы на парковках в центре: Рижская дума берется за электромобили

© LETA 27 октября, 2025 12:10

Департаменту общественного пространства и мобильности Рижской думы поручено до конца года подготовить предложение по ограничению льгот для электромобилей на рижских парковках, сообщила Марта Котелло (председатель Комитета по дорожному движению Рижской думы) в программе «de facto» Латвийского телевидения.

В программе сообщается, что за последние годы количество электромобилей в Латвии выросло в несколько раз, из-за чего перегружены парковки Риги, особенно в Старом городе, где их можно парковать бесплатно, однако заявления политиков городской думы позволяют сделать вывод, что быстрого решения проблемы, скорее всего, не будет.

Котелло «де-факто» пообещала, что решение будет найдено, но его нельзя торопить. Она заявила, что поручила Департаменту городской мобильности совместно с муниципальным предприятием «Rīgas satiksme» (RS) найти возможные решения – «общую картину и небольшие шаги» – для постепенной разгрузки столичных парковок от электромобилей.

Однако глава Комитета дорожного движения убеждён, что такие изменения не должны происходить в один день. «Я очень надеюсь, что к концу года, я бы даже сказал – к Рождеству, мы точно сможем представить такие сценарии дальнейших действий, ведь Старую Ригу нельзя рассматривать изолированно – тогда электромобили смогут переместиться в зону А», – сказал депутат.

В настоящее время парковка электромобилей на парковках RS бесплатна, и многие пользуются этой возможностью в Старой Риге. Ранее высказывались идеи об ограничении времени бесплатной парковки электромобилей.

Как сообщает «de facto», руководитель Комитета по развитию Рижской думы Эдгарс Бергхольц  поддерживает идею введения временных ограничений бесплатной парковки электромобилей. Эту же позицию поддерживает и председатель Комитета Рижской думы по вопросам безопасности Эдвардс Ратниекс, который сам с такой инициативой выступать не будет, а подождет предложений.

Как сообщалось, проблема растущей загруженности парковок в центре Риги была поднята и в ходе организованной летом Департаментом городского развития презентации тематического плана развития транспорта и мобильности в историческом центре Риги и его охраняемой территории.

Это связано, во-первых, с предоставлением электромобилям права бесплатной парковки на обочинах дорог. Во-вторых, с возросшей нагрузкой на парковочные места, поскольку с жителей, паркующих автомобили возле дома, взимается символическая плата.

Такая ситуация приводит к заторам на улицах и недовольству посетителей центра города, поскольку они не могут въехать в центр, припарковать машину на относительно короткое время и провести запланированные работы.

Для уменьшения автомобильных заторов на улицах возможны различные решения, например, введение ограничений на парковку. Не противореча общей национальной и европейской политике, можно установить единые правила для всех, например, максимальное время нахождения на парковке четыре часа или что-то подобное.

Однако эти решения не должны быть наказанием для водителей. Необходимо улучшать состояние общественных пространств, благоустраивая их и стимулируя строительство подземных или многоуровневых парковок.
 

Индийцам по Риге вечером лучше не гулять: священник — о расизме в Латвии

Латышские СМИ 13:51

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

Сбил пожилую женщину прямо у остановки

Важно 13:35

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Важно 13:35

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Паулс прокомментировал присвоение ему высшей награды Латвии

Для настроения 13:34

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

“Это показывает, сколько агрессии в нашем обществе” — президент о расстреле собак

Важно 13:22

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Как получить от ChatGPT точные ответы: советы профессора RTU

Наука и технологии 13:22

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

Финансовая уверенность в Латвии это сколько?

Важно 13:13

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

