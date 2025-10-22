СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште не состоится в ближайшее время, власти США отменили подготовку к ней. Об этом ряд журналистов и СМИ сообщили во вторник, 21 октября, со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома. Официального подтверждения этих данных нет.

СМИ: Саммита РФ-США в ближайшее время не будет

Корреспондент американского телеканала NBC Гаррет Хааке написал в соцсети Х, что "подготовка саммита Трампа и Путина в Будапеште в настоящее время приостановлена". Журналист сослался на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома. Тот заявил, что Трамп считает недостаточной готовность сторон к переговорам.

Позже агентства Reuters и AFP также сообщили со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома, что сейчас нет планов провести встречу Трампа и Путина "в ближайшее время". Их источник добавил, что госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров также не планируют личную встречу.

Аналогичную информацию привел 21 октября и корреспондент издания Axios Барак Равид в соцсети Х. Он также сослался на анонимного чиновника Белого дома.

16 октября после телефонных переговоров с Путиным Трамп заявил, что уже на следующей неделе (20-26 октября) состоятся переговоры делегаций РФ и США, последнюю возглавит Рубио. Республиканец анонсировал, что после этого он лично встретится с президентом России в столице Венгрии.