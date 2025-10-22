Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

© Deutsche Welle 22 октября, 2025 07:41

Мир 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште не состоится в ближайшее время, власти США отменили подготовку к ней. Об этом ряд журналистов и СМИ сообщили во вторник, 21 октября, со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома. Официального подтверждения этих данных нет.

СМИ: Саммита РФ-США в ближайшее время не будет

Корреспондент американского телеканала NBC Гаррет Хааке написал в соцсети Х, что "подготовка саммита Трампа и Путина в Будапеште в настоящее время приостановлена". Журналист сослался на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома. Тот заявил, что Трамп считает недостаточной готовность сторон к переговорам.

Позже агентства Reuters и AFP также сообщили со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома, что сейчас нет планов провести встречу Трампа и Путина "в ближайшее время". Их источник добавил, что госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров также не планируют личную встречу.

Аналогичную информацию привел 21 октября и корреспондент издания Axios Барак Равид в соцсети Х. Он также сослался на анонимного чиновника Белого дома.

16 октября после телефонных переговоров с Путиным Трамп заявил, что уже на следующей неделе (20-26 октября) состоятся переговоры делегаций РФ и США, последнюю возглавит Рубио. Республиканец анонсировал, что после этого он лично встретится с президентом России в столице Венгрии.

Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

Читать
Загрузка

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС

Выбор редакции 18:45

Выбор редакции 0 комментариев

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Читать

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

Читать

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Читать

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа

Выбор редакции 18:25

Выбор редакции 0 комментариев

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Читать

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

Читать

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

Новости Латвии 18:01

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

Читать