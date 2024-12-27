Смерть в свой день рождения: молодой и талантливый латвийский спортсмен неожиданно умер

«22 декабря Валтс Ценсонис выиграл Рождественский Кубок 2024, заняв 1-е место на правой и левой руке в категории до 85 кг. К сожалению, никто из нас не мог знать, что это будут последние соревнования Валта. 24 декабря на его день рождения Валта Ценсониса не стало», - сообщает Латвийская федерация армрестлинга.

«Валт обладал тем, что мы называем настоящим талантом в армрестлинге. Он был быстрым, взрывным, и мы все видели, что очень скоро он сможет бороться с великими атлетами мира», - говорят те, кто близко знал спортмена. В федерации отмечают, что Валт участвовал во всех возможных категориях соревнований и провел рекордное количество матчей на каждом турнире.

«Спасибо, Вальт, за вдохновение, которое ты давал, за твою настойчивость и боевой дух. Новость рождественским утром о том, что этого молодого, талантливого парня больше нет с нами, чрезвычайно болезненна. Ты – часть истории латвийского армрестлинга», — пишет Латвийская федерация армрестлинга в социальной сети Facebook.