Смена руководства «KOOL Latvija»: компанией будут руководить Яна Логина и Даце Гринсоне

Я. Логина ранее руководила розничным сегментом компании и накопила значительный опыт в области стратегического и оперативного управления. За свою карьеру она работала в таких значимых компаниях, как «Tele2», «Altum», «Balta» и «Swedbank», где приобрела глубокие знания в области формирования клиентского опыта, эффективности бизнес-процессов и управления командами.

Д. Гринсоне ранее занимала должность руководителя отдела маркетинга и коммуникаций «KOOL Latvija». До этого она работала руководителем частных тренеров в «MyFitness», одной из крупнейших сетей спортивных клубов в Прибалтике, и этот опыт дал ей ценное понимание деятельности крупных компаний и будет полезен в дальнейшей работе в «KOOL Latvija».

«Очерчивая будущее видение нового правления, хотелось бы подчеркнуть прозрачность деятельности, установление более тесных связей с клиентами и, в особенности, вопросы благополучия сотрудников», — подчеркивает новый председатель правления Я. Логина.

«Как компания, мы будем более открыты для публичной коммуникации, поскольку мы не только хотим работать с прозрачной системой управления внутри компании, но и более активно коммуницировать о процессах, инновациях и изменениях в компании», — отмечает Д. Гринсоне, говоря о предстоящих стратегических и оперативных изменениях.

С 2021 года «KOOL Latvija» принадлежит эстонской компании «Orelex». Ее стратегический директор Алексей Шведов, который с сентября отвечает за развитие проектов компании в Латвии, прокомментировал запланированные изменения: «Мы будем строить свою деятельность на основе трех основных ценностей — профессионализма, честности и взаимного уважения. Я полностью уверен, что обе руководительницы компании, которые отличаются своим опытом, высокой мотивацией и компетентностью, смогут успешно внедрить необходимые изменения и придать компании новое направление развития».

Новый совет директоров «KOOL Latvija» выражает благодарность предыдущему члену совета директоров и автору концепции Сандишу Штейну, который был одним из создателей этой сети розничной торговли топливом.

В настоящее время сеть «KOOL Latvija» насчитывает 54 автозаправочные станции с розничными магазинами и 14 автоматических заправочных станций. За девять месяцев 2025 года чистый оборот компании составил 84 555 890 евро, а число сотрудников достигло 301.

«KOOL Latvija» была основана в октябре 2016 года в результате сотрудничества местных частных инвесторов и альтернативного инвестиционного фонда «ZGI-3». Первая заправочная станция была открыта в Эндала ( ) в сентябре 2017 года. Эстонская компания «Olerex», приобретя «KOOL Latvija», стала единственным розничным продавцом топлива балтийского происхождения, чьи станции охватывают все три страны Балтии.