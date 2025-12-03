Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Смена руководства «KOOL Latvija»: компанией будут руководить Яна Логина и Даце Гринсоне

3 декабря, 2025

9 декабря в правлении компании «KOOL Latvija», занимающейся розничной продажей топлива, произошли изменения — председателем правления стала Яна Логина, а членом правления — Даце Гринсоне, сообщили в компании.

Я. Логина ранее руководила розничным сегментом компании и накопила значительный опыт в области стратегического и оперативного управления. За свою карьеру она работала в таких значимых компаниях, как «Tele2», «Altum», «Balta» и «Swedbank», где приобрела глубокие знания в области формирования клиентского опыта, эффективности бизнес-процессов и управления командами.

Д. Гринсоне ранее занимала должность руководителя отдела маркетинга и коммуникаций «KOOL Latvija». До этого она работала руководителем частных тренеров в «MyFitness», одной из крупнейших сетей спортивных клубов в Прибалтике, и этот опыт дал ей ценное понимание деятельности крупных компаний и будет полезен в дальнейшей работе в «KOOL Latvija».

«Очерчивая будущее видение нового правления, хотелось бы подчеркнуть прозрачность деятельности, установление более тесных связей с клиентами и, в особенности, вопросы благополучия сотрудников», — подчеркивает новый председатель правления Я. Логина.

«Как компания, мы будем более открыты для публичной коммуникации, поскольку мы не только хотим работать с прозрачной системой управления внутри компании, но и более активно коммуницировать о процессах, инновациях и изменениях в компании», — отмечает Д. Гринсоне, говоря о предстоящих стратегических и оперативных изменениях.

С 2021 года «KOOL Latvija» принадлежит эстонской компании «Orelex». Ее стратегический директор Алексей Шведов, который с сентября отвечает за развитие проектов компании в Латвии, прокомментировал запланированные изменения: «Мы будем строить свою деятельность на основе трех основных ценностей — профессионализма, честности и взаимного уважения. Я полностью уверен, что обе руководительницы компании, которые отличаются своим опытом, высокой мотивацией и компетентностью, смогут успешно внедрить необходимые изменения и придать компании новое направление развития».

Новый совет директоров «KOOL Latvija» выражает благодарность предыдущему члену совета директоров и автору концепции Сандишу Штейну, который был одним из создателей этой сети розничной торговли топливом.

В настоящее время сеть «KOOL Latvija» насчитывает 54 автозаправочные станции с розничными магазинами и 14 автоматических заправочных станций. За девять месяцев 2025 года чистый оборот компании составил 84 555 890 евро, а число сотрудников достигло 301.

«KOOL Latvija» была основана в октябре 2016 года в результате сотрудничества местных частных инвесторов и альтернативного инвестиционного фонда «ZGI-3». Первая заправочная станция была открыта в Эндала ( ) в сентябре 2017 года. Эстонская компания «Olerex», приобретя «KOOL Latvija», стала единственным розничным продавцом топлива балтийского происхождения, чьи станции охватывают все три страны Балтии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

