Смельчак из Эстонии установил рекорд: прошел между небоскребами в Дубае на огромной высоте (ВИДЕО)

33-летний Янс Розе (Jaan Roose) является трёхкратным чемпионом мира по слаклайнингу, то есть ходьбе по натянутой эластичной ленте на большой высоте, а также обладателем нескольких рекордов. В его достижениях есть не один смелый поступок, который может вызвать дрожь у обычного смертного.

Например, он за 49 минут пересёк 625 метров над рекой Маса в Роттердаме, пройдя от здания «De Rotterdam» на высоте 149 метров до здания «De Zalmhaven» на высоте 188 метров. Он ступал по ленте, ширина которой не превышает размер почтовой марки.

Розе также установил рекорд, пройдя самую длинную трассу в Африке — 580 метровую ленту, натянутую между двумя каменными образованиями в Кении, в провинции Самбуру, известными как «Кот» и «Пеле». Лента была натянута между 151-метровым «Котом» и 195-метровым «Пеле». Переход Розе при палящей жаре и боковом ветре 9 м/с на головокружительной высоте длился 58 минут.

Осенью 2024 года Розе порадовал любителей экстремальных приключений, пройдя по канату через Босфорский пролив в Стамбуле, став первым человеком, который таким образом перешёл из Азии в Европу.

В июле 2024 года Янс Розе прошёл 3,6 километра, пересекая Мессинский пролив между континентальной частью Италии и Сицилией.