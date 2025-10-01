“Случайно” водительница Volvo выехала на красный и устроила аварию

По словам очевидцев, машина на большой скорости выехала с улицы Мадонас и врезалась в “Škoda”, которой управлял мужчина по имени Роман. Он пересекал перекрёсток на зелёный сигналу. В аварию попал и“Volkswagen”, ехавший следом за “Škoda” и "поцеловавши" её.

У двух машин серьёзно повреждены передние части, третья получила более лёгкие вмятины.

«Подлетела женщина на этом “Volvo”. С кем угодно может случиться, главное, что все живы», — сказал Роман.

Водитель “Volkswagen” признался, что это его первая авария. Быстрая реакция помогла ему и пассажиру избежать тяжёлых последствий: «Повернулось удачно: с машиной ничего серьёзного не случилось — лишь небольшие повреждения спереди. Мы ехали утром на работу в левой полосе, а женщина выехала на красный свет. Но успел резко затормозить и снизить ущерб».

На месте происшествия работали полиция, медики и две пожарные бригады. Сама водительница “Volvo”, по словам очевидцев, разговаривать не захотела и ограничилась коротким комментарием: на вопрос, проехала ли она на красный свет, ответила: «Случайно».

Никто из участников аварии не пострадал, все водители находились за рулём трезвыми.