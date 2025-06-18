Словакия и Литва эвакуируют латвийских граждан

После обострения ситуации на Ближнем Востоке в консульский регистр поступили сведения о 95 гражданах Латвии в Израиле и трёх в Иране. По официальным данным, в Израиле проживают более 6 тысяч граждан Латвии.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке в Консульский регистр МИД поступили сведения о 95 латвийцах, находящихся в Израиле, и о трёх — в Иране. По официальным данным, в Израиле проживают 6062 гражданина Латвии, в Иране — трое.

МИД Латвии и посольство в Израиле продолжают отслеживать ситуацию и поддерживают контакт с ЕС, странами ЕС и МИД Израиля по вопросу безопасных маршрутов и возможной общей эвакуации граждан ЕС.

На данный момент воздушная эвакуация невозможна — воздушное пространство Израиля и ряда соседних стран (Ирака, Ирана, Ливана, Сирии) закрыто.

Сейчас выезд из Израиля возможен через сухопутные пункты пропуска: на границе с Египтом — через Таба, с Иорданией — через «Allenby Bridge» (работает с 8:00 до 14:30), «Jordan River» (с 9:00 до 16:00) и «Yitzhak Rabin» (с 8:00 до 20:00).

МИД Латвии предупреждает: передвижение по территории Израиля остаётся опасным из-за возможных массированных ударов со стороны Ирана. Рекомендуется находиться рядом с укрытиями и строго следовать указаниям властей. Возможности выезда из страны могут меняться — гражданам Латвии следует оставаться на связи с Консульским департаментом.

В Израиле введено чрезвычайное положение, все официальные учреждения, включая латвийское посольство, временно закрыты. Однако дипломаты продолжают работать.

МИД Латвии просит граждан, находящихся в регионе, информировать родных о своей безопасности и при необходимости обращаться по экстренному телефону +371 2633 7711 или по e-mail: palidziba@mfa.gov.lv.

Израильское министерство туризма дополнительно предлагает информационную поддержку для иностранных туристов, желающих покинуть страну. Для получения информации можно добровольно зарегистрироваться на сайте www.gov.il.