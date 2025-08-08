Слизни захватывают Латвию: как избавиться от этих прожорливых вредителей?

Вытеснили улиток

Еще в начале XXI века слизни в латвийских садах и огородах были редкими гостями. Основные неприятности огородникам тогда создавали улитки. Порой они достигали гигантских размеров. К примеру, в окрестностях Бауского замка в конце 1990-х годов прошлого века автор наблюдал улиток, диаметр раковин которых достигал 3-4 сантиметров. В те же годы в Латвии некоторые фермеры начали разводить улиток на экспорт — например, во Францию, где моллюски считаются пищевым деликатесом.

Однако теперь улиток почти повсеместно вытеснили слизни. В Латвии обитает около 20 видов этих брюхоногих моллюсков, из которых семь были завезены извне. Но особую неприязнь вызывают испанские слизни — преимущественно рыжего цвета, вырастающие до 15 сантиметров в длину.

Их местные собратья — черно-синие и гораздо меньших размеров. Считается, что испанские слизни попали к нам из Испании в виде яиц — в земляном коме на корнях саженцев растений. Впервые их заметили в окрестностях Талси в 2009 году, а теперь они распространились повсеместно.

Теплые зимы, установившиеся в Латвии за последние несколько лет, прямо-таки благоприятствуют зимовке этих особей — где-нибудь под досками, растительными остатками или в почве. С наступлением весенней теплой погоды слизни начинают свою прожорливую деятельность.

Они поедают любую зелень, отдавая предпочтение сочным и мягким тканям растений. За сутки слизень может съесть зеленой массы в количестве, превышающем его собственный вес в 30-40 раз. Днем моллюски прячутся, а активизируются обычно с наступлением сумерек. Однако нынешним летом с его преобладающей дождливой погодой слизней можно встретить даже днем.

Наибольшая прожорливость наблюдается в период размножения — весной и в конце лета. Слизни являются гермафродитами и могут откладывать яйца вне зависимости от пола: каждая особь одновременно и мужская, и женская.

Наверняка вы замечали, как слизни группируются по несколько штук. В этот момент у них происходят своеобразные брачные танцы — преследование, кружение и соединение, сопровождаемые взаимным ощупыванием и поеданием слизи. После этого появляется кладка — в среднем около 20 яиц. За сезон одна особь может сделать несколько кладок.

Обычно слизни живут 12-18 месяцев. Их жизненный цикл начинается с вылупления яиц — весной или осенью — и заканчивается через полтора года новой кладкой.

Слизь, которую очень трудно смыть с рук, служит моллюскам защитой от хищников, а также помогает удерживаться на вертикальных поверхностях — даже на крышах. Именно благодаря этой слизи у вредителей очень мало естественных врагов.

Их охотно поедают ежи, жабы и некоторые виды птиц, например черный дрозд. Поэтому, если вы ночью в саду встретите ежика, не пугайте его — он ваш союзник в борьбе с вредителями. А их в это время суток необычайно много — достаточно взять фонарик и выйти в сад. В отличие от дождевых червей, которые мгновенно закапываются в землю, слизняки гораздо более неповоротливы, хотя при этом довольно быстро ползают.

Меры борьбы

Первоначально, почитав советы в Интернете, автор разместил в теплице баночки с пивом. Слизни действительно туда попадались и погибали. Оставалось лишь процеживать их через сито, чтобы сэкономить алкогольный напиток. Однако после того, как слизни подчистую съели вызревшие перцы, покусились на помидоры, а на улице умудрились даже частично прогрызть толстую корку тыквы (ту самую, с которой не справился даже нож), стало ясно: пора переходить к более радикальным мерам.

Некоторые собирают слизней в банки с соляным раствором, однако для этого приходится использовать пинцет — взять слизняка голыми руками непросто. Как уже отмечалось, слизь очень трудно смывается, с ней не справлялась даже чистящая паста. К тому же специалисты предупреждают: слизни могут переносить на своем теле личинки паразитов и гельминтов.

Можно обрабатывать вредителей инсектицидами — тем же дихлофосом, но это вредно для сада, да и дорого. Слизни также гибнут от уксусного раствора, но для этого его концентрация должна быть достаточно высокой.

Соседка посоветовала нам использовать обычную поваренную соль. Действительно, одной щепотки, нанесенной на тело моллюска, было достаточно, чтобы он начинал разлагаться, выделяя желтоватую жидкость.

Однако испанские слизни оказались более живучими, поэтому соль нужно наносить в район «рогов» — чувствительных щупалец. Было любопытно наблюдать, какая у слизняка огромная пасть по сравнению с его размерами.

С наступлением темноты, надев на голову фонарик и взяв в руки емкость с солью, приходилось обходить весь садовый участок. В первые дни количество уничтоженных вредителей достигало сотни, но затем их число сократилось до нескольких десятков. Но все равно слизней по-прежнему необычайно много.

Может быть, если хотя бы в последний месяц лета нас порадует теплая и солнечная погода, вредителей станет меньше — и они перестанут попадаться на глаза днем. Но в таком случае искать их придется уже целенаправленно — обычно в сырых и темных местах: в почве, под камнями, горшками, досками или садовой мебелью.

В конце лета, перебирая такие укрытия и уничтожая кладки яиц, можно сократить численность слизней на следующий год. Регулярное перекапывание почвы, кошение газона и перемещение садовых предметов также помогают уничтожать места, где моллюски зимуют или откладывают яйца.

Но даже если вы полностью уничтожите моллюсков на своем садовом участке, они могут мигрировать от соседей. В таком случае можно обнести свой садовой участок специальным ограждением. Этот метод применяется, например, в Литве, но устанавливать ограждение нужно правильно, без зазоров и щелей. Лучше всего использовать профнастил.

В Сигулде испанских слизней уничтожают химическим методом. Об этом в интервью LSM.lv рассказала директор SIA Jumis Кристине Лусе: «В Сигулдском крае распространение слизней продолжается, и их ареал остается достаточно широким. В качестве одного из решений местные власти применяют лимацид — средство на основе фосфата железа. В общественных местах, где планируется обработка, размещаются соответствующие информационные объявления».

Можно ли их употреблять в пищу

Во время поездки в Таиланд автор попробовал жареных гусениц — популярный вид уличной еды у тайцев. На вкус они оказались вполне съедобными и напоминали свинину. Съедобными считаются и улитки — главное, уметь их правильно приготовить. А как обстоят дела со слизнями? Ведь это тоже чистый белок, практически состоящий из одного мускула.

В Интернете можно найти несколько рецептов приготовления. Самое важное — избавиться от слизи. Для этого моллюсков предварительно замачивают в соляном растворе, затем несколько раз отваривают, каждый раз сливая кипящую воду. После этого их снова проваривают — и уже тогда можно употреблять в пищу с каким-либо соусом. Однако желающих лакомиться слизнями пока немного.

Что же ожидать в дальнейшем? Неужели популяция слизней будет бесконечно расти и они уничтожат все посадки? Эксперты высказывают осторожный оптимизм: в природе развитие популяций животных, как правило, подчиняется цикличности. Вполне вероятно, что следующее лето окажется жарким — и слизней станет значительно меньше.

Александр ФЕДОТОВ