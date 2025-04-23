Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Доступность

Слишком много желающих: рижское колесо обозрения меняет график работы

Редакция PRESS 23 апреля, 2025 20:15

Важно 0 комментариев

LETA

Рижское колесо обозрения «Riga Rise» открылось 17 апреля, и за пасхальные праздники на нем уже прокатились более 10 000 рижан и гостей Риги. Учитывая интерес людей к долгожданному аттракциону, колесо обозрения на этой неделе будет работать без выходных, сообщает travelnews.lv.

«С момента открытия колеса обозрения мы приняли неожиданно большое количество гостей. Поскольку мы видим, что интерес не уменьшается, было принято решение продлить время работы «Riga Rise». Спасибо всем, кто уже приезжал и уезжал на колесе обозрения! Мы получили много положительных отзывов и будем продолжать работать над улучшением предлагаемого сервиса, делая его более доступным и еще более интересным!» говорит Димитрий Успенскис, представитель реализаторов проекта и член правления SIA «RPR Operators».

Рижское колесо обозрения — уникальный объект, спроектированный и построенный в Латвии. В ходе строительства также была благоустроена часть исторического парка Узварас между бульваром Узварас, плотиной Ранка, улицей Слокас и бульваром Александра Грина: благоустроена зеленая зона и пересажены деревья, установлено освещение и удобные скамейки, развита инфраструктура дорожек и реализованы решения по обеспечению безопасности. Колесо обозрения готово принять 240 пассажиров одновременно — по восемь человек в одной кабинке, и пригодно для использования в любое время года.

Одна поездка на колесе обозрения длится от 15 до 18 минут, ее стоимость составляет 17 евро для взрослых, 13 евро для детей от 3 до 12 лет и 15 евро для студентов с картой ISIC и пенсионеров. Для определенных групп посетителей также предусмотрены различные скидки, например, несколько видов семейных билетов. Все билеты можно приобрести в кассах у подножия колеса.

Часы работы колеса обозрения 22.04.–27.04.:
22.04.–25.04. в 13.00–20.00
26.04.–27.04. в 11:00–22:00

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 61 реакций
Комментарии (0) 61 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Россия останется нашим соседом»: ЛПРОН не поддерживает отказ от русского в средней школе

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага призывает не лишать школьников возможности изучать как можно больше языков, осознавая при этом трудности, связанные с нехваткой преподавателей иностранных языков.

Руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага призывает не лишать школьников возможности изучать как можно больше языков, осознавая при этом трудности, связанные с нехваткой преподавателей иностранных языков.

Читать
Загрузка

Трамп: никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Трамп назвал заявления Зеленского о Крыме «подстрекательскими» и вредящими мирным переговорам с Россией.

Трамп назвал заявления Зеленского о Крыме «подстрекательскими» и вредящими мирным переговорам с Россией.

Читать

Опасные пришельцы: на латвийские сады обрушились испанские слизни

Латвийские вести 20:30

Латвийские вести 0 комментариев

С наступлением теплых деньков опять начали расползаться всюду испанские слизни. В последние годы они стали настоящей головной болью для многих огородников и фермеров. Размножаются в геометрической прогрессии и уничтожают урожай. Ваш автор знает об этом по собственным шести соткам. Но как бороться с пришельцами?

С наступлением теплых деньков опять начали расползаться всюду испанские слизни. В последние годы они стали настоящей головной болью для многих огородников и фермеров. Размножаются в геометрической прогрессии и уничтожают урожай. Ваш автор знает об этом по собственным шести соткам. Но как бороться с пришельцами?

Читать

Угостил жвачкой, требовал снять штаны: в Иманте подросток угрожал изнасилованием 9-летней девочке

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

В социальной сети Facebook появился рассказ мамы девятилетней девочки, попавшей в совершенно дикую ситуацию.

В социальной сети Facebook появился рассказ мамы девятилетней девочки, попавшей в совершенно дикую ситуацию.

Читать

Дешевле не будет! Торговая сеть начинает распродажу товаров по цене от 9 центов

Выбор редакции 19:40

Выбор редакции 0 комментариев

С 24 апреля по 7 мая в магазинах Maxima пройдет грандиозная складская распродажа, на этот раз предлагающая широкий ассортимент продуктов по цене от 9 центов, а также промышленные товары. Всего будет представлено до 30 000 наименований товаров, в том числе продукты питания, ассортимент промышленных товаров для приготовления пищи, для летних приключений, красоты и других целей.

С 24 апреля по 7 мая в магазинах Maxima пройдет грандиозная складская распродажа, на этот раз предлагающая широкий ассортимент продуктов по цене от 9 центов, а также промышленные товары. Всего будет представлено до 30 000 наименований товаров, в том числе продукты питания, ассортимент промышленных товаров для приготовления пищи, для летних приключений, красоты и других целей.

Читать

В конце недели снова обещают мороз и снег — сколько еще терпеть?

Выбор редакции 19:25

Выбор редакции 0 комментариев

Последние выходные апреля будут холодными по всей Латвии, температура воздуха ночью во многих местах опустится до -1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.

Последние выходные апреля будут холодными по всей Латвии, температура воздуха ночью во многих местах опустится до -1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.

Читать