Слишком много желающих: рижское колесо обозрения меняет график работы

«С момента открытия колеса обозрения мы приняли неожиданно большое количество гостей. Поскольку мы видим, что интерес не уменьшается, было принято решение продлить время работы «Riga Rise». Спасибо всем, кто уже приезжал и уезжал на колесе обозрения! Мы получили много положительных отзывов и будем продолжать работать над улучшением предлагаемого сервиса, делая его более доступным и еще более интересным!» говорит Димитрий Успенскис, представитель реализаторов проекта и член правления SIA «RPR Operators».

Рижское колесо обозрения — уникальный объект, спроектированный и построенный в Латвии. В ходе строительства также была благоустроена часть исторического парка Узварас между бульваром Узварас, плотиной Ранка, улицей Слокас и бульваром Александра Грина: благоустроена зеленая зона и пересажены деревья, установлено освещение и удобные скамейки, развита инфраструктура дорожек и реализованы решения по обеспечению безопасности. Колесо обозрения готово принять 240 пассажиров одновременно — по восемь человек в одной кабинке, и пригодно для использования в любое время года.

Одна поездка на колесе обозрения длится от 15 до 18 минут, ее стоимость составляет 17 евро для взрослых, 13 евро для детей от 3 до 12 лет и 15 евро для студентов с картой ISIC и пенсионеров. Для определенных групп посетителей также предусмотрены различные скидки, например, несколько видов семейных билетов. Все билеты можно приобрести в кассах у подножия колеса.

Часы работы колеса обозрения 22.04.–27.04.:

22.04.–25.04. в 13.00–20.00

26.04.–27.04. в 11:00–22:00