Следующие несколько дней будут теплыми: прогноз

В субботу ожидается небольшая облачность, в воскресенье в Курземе будет больше облаков и дождей. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Ночью температура опустится до 0...+6 градусов, днем повысится до +11...+17 градусов в субботу, а в воскресенье будет чуть прохладнее.

На следующей неделе ожидаются небольшие осадки, а западный и северный ветер станет порывистым с середины недели. Максимальная температура воздуха ожидается от +6 градусов на побережье до +15 градусов на остальной территории страны. В отдельные ночи температура может опускаться чуть ниже нуля.

Согласно текущим прогнозам, с 4 апреля погода станет холоднее, возможны и снегопады.