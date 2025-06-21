Скрывают важную информацию: старшеклассник предупреждает — это может повлиять на решение о службе

Парламентская комиссия подтвердила: для прошедших службу должны быть обеспечены места без лишних условий. Такую же позицию Бюро направило в Минобразования и Минобороны.

«Военнослужащие не просят диплом в награду за службу — они лишь хотят получить право поступить на выбранную программу. Если создавать ненужные барьеры, это подорвёт доверие молодых людей к государству», — заявила глава Отдела социальных, экономических и культурных прав Бюро Инета Резевска.

В бюро призывают сообщать о подобных случаях.

В Бюро обратился одиннадцатиклассник, который осенью 2024 года подал заявку на службу летом 2025 года. Уже после подачи документов он случайно узнал, что в ряде вузов и колледжей после службы всё же предусмотрены вступительные экзамены, которые оформлены как дополнительные условия, а не часть конкурсного отбора, где военнослужащие участвовать не должны.

Он сразу записался на вступительные экзамены и получил бюджетное место, при условии выполнения других требований по централизованным экзаменам. Молодой человек опасается, что сдать подобные экзамены после службы, когда не будет возможности готовиться, а школьные знания подзабудутся, окажется затруднительно.

Он подчёркивает, что о таких экзаменах заранее никто не предупреждал. Этой информацией не владеют и те, кто уже проходит службу. По мнению юноши, от будущих призывников скрывается важная информация, которая могла бы повлиять на свободный выбор молодых людей, решающих идти ли на службу