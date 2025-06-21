Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Скорая не может гнаться за автобусом: как водитель Rīgas satiksme долго катал упавшего без сознания

Редакция PRESS 21 июня, 2025 08:56

Важно 0 комментариев

Bez Tabu/TV3

Житель Риги шокирован поведением водителя автобуса Rīgas satiksme, который, зная, что в общественном транспорте на пол упал мужчина и лежит в без сознания, отказался немедленно проверить его здоровье. Вместо этого он продолжил движение по маршруту, рискуя здоровьем упавшего мужчины.

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратился житель Риги Александр, который поздно вечером возвращался на автобусе из Кенгарагса в Пурвциемс. По его словам, он зашел в транспорт через заднюю дверь и сразу заметил на полу мужчину, лежащего без движения.

"Я вошел в последнюю дверь и увидел человека, лежащего на полу. Казалось, что никому нет до него дела, всем все равно, что с ним случилось, и жив ли он вообще. Я пытался его разбудить, но он не вставал", — рассказывает Александр.

Ситуация вызвала у него тревогу, и он подошел к водителю. Тот ответил, что уже знает о мужчине. Однако, несмотря на это, никаких действий водитель предпринимать не собирался. Тогда Александр сам позвонил в Службу неотложной медицинской помощи (NMPD).

«Диспетчер сказала, что нужно договориться с водителем, чтобы автобус остановился на ближайшей остановке и подождал скорую. Я снова пошёл к водителю — тот пообещал остановиться. Мы действительно остановились: кто-то вышел, кто-то зашёл… и автобус поехал дальше, словно ничего не произошло! Я тут же сообщил об этом диспетчеру. Ответ был — "мы ничем не можем помочь, скорая не может гнаться за автобусом"», — возмущается Александр.

По его словам, вся ситуация выглядит пугающе: «Каждому из нас может внезапно стать плохо. А если никто не откликнется? Этот человек лежал лицом вниз, и при движении автобуса его голова билась об пол. Что мешало просто подождать 10–15 минут? А если у него был инфаркт? Мы же не врачи, чтобы это определить».

Александр уверен — водитель обязан был немедленно остановиться и дождаться приезда медиков, а не продолжать маршрут, заботясь лишь о соблюдении графика.

Компания Rīgas satiksme пояснила, что, по наблюдениям водителя, пассажир сначала сидел, а затем упал, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, в компании выразили сожаление по поводу произошедшего и пообещали провести проверку, чтобы в будущем чётко определить, в каких ситуациях необходимо приостанавливать движение и вызывать помощь.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 47 реакций
Комментарии (0) 47 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:20 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 7 часов назад
Ночь с дождями и ветром: погода на среду
Bitnews.lv 7 часов назад
От поддержки до недоверия: как меняется отношение к Путину и Зеленскому в мире
Sfera.lv 9 часов назад
На Лиго на дорогах Латвии — один погибший, 12 пострадавших
Sfera.lv 11 часов назад
Пасмурный и ветреный Янов день: грозы, ливни и похолодание
Bitnews.lv 12 часов назад
Иран и Израиль пошли на перемирие
Sfera.lv 14 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать