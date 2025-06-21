Скорая не может гнаться за автобусом: как водитель Rīgas satiksme долго катал упавшего без сознания

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратился житель Риги Александр, который поздно вечером возвращался на автобусе из Кенгарагса в Пурвциемс. По его словам, он зашел в транспорт через заднюю дверь и сразу заметил на полу мужчину, лежащего без движения.

"Я вошел в последнюю дверь и увидел человека, лежащего на полу. Казалось, что никому нет до него дела, всем все равно, что с ним случилось, и жив ли он вообще. Я пытался его разбудить, но он не вставал", — рассказывает Александр.

Ситуация вызвала у него тревогу, и он подошел к водителю. Тот ответил, что уже знает о мужчине. Однако, несмотря на это, никаких действий водитель предпринимать не собирался. Тогда Александр сам позвонил в Службу неотложной медицинской помощи (NMPD).

«Диспетчер сказала, что нужно договориться с водителем, чтобы автобус остановился на ближайшей остановке и подождал скорую. Я снова пошёл к водителю — тот пообещал остановиться. Мы действительно остановились: кто-то вышел, кто-то зашёл… и автобус поехал дальше, словно ничего не произошло! Я тут же сообщил об этом диспетчеру. Ответ был — "мы ничем не можем помочь, скорая не может гнаться за автобусом"», — возмущается Александр.

По его словам, вся ситуация выглядит пугающе: «Каждому из нас может внезапно стать плохо. А если никто не откликнется? Этот человек лежал лицом вниз, и при движении автобуса его голова билась об пол. Что мешало просто подождать 10–15 минут? А если у него был инфаркт? Мы же не врачи, чтобы это определить».

Александр уверен — водитель обязан был немедленно остановиться и дождаться приезда медиков, а не продолжать маршрут, заботясь лишь о соблюдении графика.

Компания Rīgas satiksme пояснила, что, по наблюдениям водителя, пассажир сначала сидел, а затем упал, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, в компании выразили сожаление по поводу произошедшего и пообещали провести проверку, чтобы в будущем чётко определить, в каких ситуациях необходимо приостанавливать движение и вызывать помощь.