Скончался легендарный рестлер и актер Халк Хоган

«WWE с грустью сообщает о кончине Халка Хогана, члена Зала славы WWE. Будучи одной из самых узнаваемых фигур поп-культуры, Хоган помог WWE добиться мирового признания в 1980-х», — написано в аккаунте WWE в соцсети X.

Причина смерти не указана. По данным таблоида TMZ Sports reports, он умер от остановки сердца.

Запомнившийся всему миру своим внушительным телосложением (два метра), банданой и характерными закрученными светлыми усами рестлер скончался у себя дома во Флориде, сообщает NBC News со ссылкой на его менеджера.

Он стал лицом профессионального рестлинга в 1980-х, превратив постановочные бои из сомнительного зрелища в семейное развлечение, приносящее миллиарды долларов, пишет Reuters.

Ключевым моментом этой эволюции стала феерия WrestleMania III в 1987 году, когда Хоган поднял своего коллегу-рестлера Андре Гиганта перед переполненным Pontiac Silverdome в Мичигане и устроил французу сокрушительный бодислэм, отмечает издание.

Хоган использовал свою рестлинг-славу для менее успешной карьеры в Голливуде, снявшись в таких фильмах, как «Рокки 3» и «Санта с мускулами».

Он продолжал выходить на ринг столько, сколько позволяло здоровье.

В 2024 году Хоган выступил на съезде Республиканской партии, чтобы поддержать кандидатуру Дональда Трампа, который в 1980-х годах принимал у себя WrestleMania с Халком в главной роли.

Рестлер говорил, что принял решение поддержать кандидата от республиканцев, увидев реакцию Трампа на покушение на него во время предвыборной кампании.

«Пусть трампамания разгуляется, брат! — кричал Хоган перед публикой, демонстрируя майку с изображением Трампа. — Пусть трампомания снова правит!».

Терри Джин Боллеа (его настоящее имя) родился в Огасте, штат Джорджия, 11 августа 1953 года, и вскоре вместе с семьей переехал в Тампу, штат Флорида. После окончания школы играл на бас-гитаре в местных рок-группах, в 1970-х его тянуло к рестлингу во Флориде.

Многие подробности его карьеры были преувеличениями, что свойственно шоу-бизнесу и отражает размытую грань между фактами и вымыслом в рестлинге, комментирует Reuters.

Рассказывают, что его первый тренер сломал Хогану ногу, чтобы отговорить его от этого бизнеса, но он продолжил заниматься рестлингом, силовыми тренировками (и, как он позже признался, пользовался анаболическими стероидами).

Хоган приобрел известность, когда его бицепсы превратились в то, что он называл «24-дюймовыми питонами». Прозвище Халк возникло из-за сравнений с героем сериала, который в то время шел по телевидению.

В итоге ему пришлось годами платить отчисления правообладателю этого названия Marvel Comics. А имя Хоган придумал промоутер Винсент Дж. Макмэн, владелец Всемирной федерации рестлинга (WWF), который хотел видеть ирландцев среди своих звезд.

Его появление в роли рестлера Тандерлипса в фильме «Рокки 3», где он затмил главного героя Сильвестра Сталлоне, принесло ему еще больше славы. После чего, вернувшись в WWF, он в 1984 году победил Железного Шейха и завоевал титул чемпиона мира, который удерживал четыре года.

Хоган стал известен еще больше, появившись на обложке журнала Sports Illustrated и выступая вместе со звездами поп-культуры. А WWF стал доминировать в рестлинге благодаря своим ежегодным платным трансляциям WrestleMania.

Позже он присоединился к World Championship Wrestling, сменив свои фирменные желтые колготки на черные и взяв на себя образ злодея Хогана, главаря банды нарушителей правил, известной как Новый Мировой Порядок. Этот образ вдохнул новую жизнь в его карьеру.

Позже Хоган вернулся в WWF, ныне известную как WWE, и встретился с Дуэйном «Скалой» Джонсоном на WrestleMania в 2002 году.

«Я в лучшей форме, чем он, — говорил Хоган Reuters за пять месяцев до своего 50-летия. — Я встану рядом со Скалой и попозирую с ним, если он захочет» (Скала выиграл матч).

Хоган дважды был включен в Зал славы WWE и называл себя «Бэйбом Рутом» рестлинга — в честь знаменитого бейсболиста «Нью-Йорк Янкиз».

Таблоид Gawker урегулировал спор с Халком Хоганом за 31 млн долларов

Поддержка Хоганом Трампа в 2024 году пришлась по вкусу не всем поклонникам рестлинга.

В его жизни были и другие скандалы. Сайт сплетен Gawker в 2016 году был вынужден закрыться после публикации фрагментов секс-видео с ним и женой его друга, на которую Хоган подал в суд на основании нарушения конфиденциальности и выиграл 140 млн долларов.

В 2015 году WWE отстранила его от участия в рестлинге после того, как другая запись показала, что Хоган позволял себе расистские оскорбления. Он был восстановлен в правах в 2018 году.

Хоган был трижды женат и имел двоих детей, которые вместе с ним и первой женой Линдой снимались в реалити-шоу «Hogan Knows Best» в 2005-2007 годах.