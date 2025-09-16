Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сколько можно отдыхать: День Лачплесиса не стал официальным праздником

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 12:13

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство членов комиссии Сейма по правам человека и общественным делам отклонили инициативу граждан о том, чтобы сделать День Лачплесиса официальным государственным праздником.

Представитель Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс заявил на заседании, что один выходной обходится государству в 0,4 % внутреннего валового продукта (ВВП). Он подчеркнул, что государственный бюджет имеет растущий долг и нуждается в финансировании национальной безопасности и обороны.

"Я знаю, что есть страны, которые сокращают количество выходных", - сказал Лейшкалнс, добавив, что и страны с гораздо более сильной экономикой сокращают количество выходных. Лейшкалнс также критически отнесся к предложению перенести выходной, поскольку за 11 ноября следует 18 ноября, которое уже является выходным днем.

Председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилс Балдзенс заявил, что работников интересует не только то, какой день является праздничным, но и то, является ли этот день оплачиваемым. Он подчеркнул, что в контексте данного вопроса не следует трогать дни, которые уже определены как праздничные, например, "отнимать" выходной день у других государственных праздников, чтобы придать такой же статус Дню Лачплесиса.

Балдзенс добавил, что 11 ноября можно сделать сокращенным рабочим днем, но это вопрос политического решения.

Автор инициативы Андрис Балцерс сказал комиссии, что у него сложилось впечатление, что в настоящее время ищутся причины, чтобы не объявлять этот день государственным праздником. Бальсерс отметил, что инициатива не нова, но в прошлом реакция политиков была "никакая".

Балцерс выразил мнение, что этот день "стоит над" всеми учреждениями и властями, поскольку это день, когда "наши солдаты сражались за нашу страну". Сосредоточившись только на финансовых ресурсах для обороны, не стоит забывать, что "только оружием и финансами страну не защитить, это сделает народ", добавил автор инициативы.

Инициатива была отклонена большинством депутатов. Учреждение официального праздника в День Лачплесиса поддержали депутат от Национального объединения Янис Грасбергс и депутат от партии "За стабильность" Илья Иванов.

В то же время члены комиссии договорились проработать вопрос о том, следует ли сделать День Лачплесиса сокращенным рабочим днем.

Цель инициативы - укрепить патриотизм, национальное единство и чувство принадлежности людей к Латвии.

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией

Важно 19:24

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

Важно 19:02

Важно 0 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

Бизнес 18:31

Бизнес 0 комментариев

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Важно 18:25

Важно 0 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

