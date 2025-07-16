Скинулись: сколько мы все потратили на визит IShowSpeed в Латвию?

Визит был "частично оплачен из бюджета агентства, а часть расходов пришлась на обеспечение безопасности", отмечает LIAA. При этом появление IShowSpeed в Латвии не было запланированным: агентство узнало об приезде ютубера за три дня до визита и решило воспользоваться возможностью для продвижения международной узнаваемости Латвии. Визит был частью европейского тура IShowSpeed, в рамках которого он посетил все три балтийские страны за один день.

Латвия, Литва и Эстония решили покрыто издержки вместе — по 30 000 евро каждая.

Во время своего визита в Ригу IShowSpeed вёл двухчасовую прямую трансляцию, посещая местные достопримечательности, включая Агенскалнский рынок, парк Победы, Памятник Свободы и Домскую площадь. Его прямую трансляцию посмотрели более 120 000 человек одновременно, а запись на YouTube набрала 7,2 миллиона просмотров.