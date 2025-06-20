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Скайдрите Абрама вышла из «Прогрессивных»: у фракции теперь на один голос меньше

Редакция PRESS 20 июня, 2025 09:05

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Депутат Сейма Скайдрите Абрама вышла из парламентской фракции "Прогрессивных", выяснило агентство ЛЕТА.

После выхода из фракции "Прогрессивных" Абрамы у фракции остается восемь голосов, а у коалиции "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных" при поддержке некоторых независимых депутатов в Сейме в целом остается всего 51 голос.

Пресс-секретарь "Прогрессивных" Летиция Лива Лукьянска отметила в беседе с агентством ЛЕТА, что фракция благодарит Абраму за ее вклад в совместную парламентскую работу, отметив, что при участии депутата "Прогрессивные" продвинули ряд важных законопроектов.

Руководитель фракции Андрис Шуваев после заседания Сейма заявил журналистам, что решение Абрамы выйти из фракции на стабильность коалиции со стороны "Прогрессивных" не повлияет.

Сама Абрама после заседания Сейма подтвердила журналистам, что покидает фракцию "Прогрессивных" и сегодня провела последнее заседание Сейма вместе с "Прогрессивными".

Она заявила, что решила стать независимым депутатом. "Причины могут быть разными, но ничего существенного, просто иногда есть различия во взглядах, иногда моему профессиональному пониманию противоречат политические решения, которые принимаются в коалиции или фракции", - сказала Абрама.

На вопрос, потеряла ли таким образом коалиция ее голос, Абрама ответила, что это будет зависеть от рассматриваемых вопросов. "Мой голос уже не абсолютен в любом вопросе, но думаю, что точно ничего не может особо измениться, потому что я всегда принимала решения государственно, ответственно и профессионально", - сказала Абрама.

Она заявила, что иногда голосовала совершенно отличным от фракции образом, но это было обоснованно.

Абрама отметила, что, по ее мнению, ее уход из фракции не повлияет на стабильность коалиции и дееспособность правительства.

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