Скачок до 10 000 евро: латвийский трейдер взбудоражил цены на энергетическом рынке Балтии

Системные операторы и регуляторы Эстонии, Латвии и Литвы начали обмен информацией и рассматривают возможность расследования. Эстонский оператор Elering заявил, что ведёт диалог с латвийским коллегой AST и передал информацию в надзорные органы. По словам представителей отрасли, технические ограничения и недостаток «разделённых» предложений приводят к тому, что для балансировки системы иногда используются самые дорогие заявки.

Балтийский рынок резервов частоты заработал в феврале, сразу после отключения от российской энергосистемы BRELL и синхронизации с континентальной Европой. Резервы частоты — это генерирующие мощности или накопители энергии, которые могут быстро реагировать на дисбаланс производства и потребления, поддерживая стабильные 50 Гц в сети. Хотя колебания цен на таких рынках происходят и в других странах Европы, обычно диапазон составляет от +1000 до −1000 евро, а столь резкие скачки, как на прошлой неделе, крайне редки.

По оценкам участников рынка, он остаётся «в зачаточном состоянии» и непрозрачен, что в сочетании с медленной реакцией регуляторов создаёт риски для конечных потребителей — затраты на балансировку могут вырасти, а вместе с ними и цены на электроэнергию.