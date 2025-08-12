Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Скачок до 10 000 евро: латвийский трейдер взбудоражил цены на энергетическом рынке Балтии

Редакция PRESS 12 августа, 2025 14:49

Бизнес 0 комментариев

На прошлой неделе цены на рынке резервных частот в странах Балтии достигли беспрецедентных значений — разница между пиковыми и минимальными показателями превысила 10 000 евро за мегаватт-час. В Эстонии в понедельник вечером цена на повышение частоты составила почти 9 976 евро, а уже через 15 минут упала до минус 8,76 евро. В Латвии зафиксированы предложения с крайне высокими ставками, и, по словам участников рынка, за ними может стоять новый небольшой трейдер, регулярно поднимающий цены. Это уже вызвало подозрения в возможных манипуляциях.

Системные операторы и регуляторы Эстонии, Латвии и Литвы начали обмен информацией и рассматривают возможность расследования. Эстонский оператор Elering заявил, что ведёт диалог с латвийским коллегой AST и передал информацию в надзорные органы. По словам представителей отрасли, технические ограничения и недостаток «разделённых» предложений приводят к тому, что для балансировки системы иногда используются самые дорогие заявки.

Балтийский рынок резервов частоты заработал в феврале, сразу после отключения от российской энергосистемы BRELL и синхронизации с континентальной Европой. Резервы частоты — это генерирующие мощности или накопители энергии, которые могут быстро реагировать на дисбаланс производства и потребления, поддерживая стабильные 50 Гц в сети. Хотя колебания цен на таких рынках происходят и в других странах Европы, обычно диапазон составляет от +1000 до −1000 евро, а столь резкие скачки, как на прошлой неделе, крайне редки.

По оценкам участников рынка, он остаётся «в зачаточном состоянии» и непрозрачен, что в сочетании с медленной реакцией регуляторов создаёт риски для конечных потребителей — затраты на балансировку могут вырасти, а вместе с ними и цены на электроэнергию.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

