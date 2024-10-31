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«Скачиваете и смотрите российскую пропаганду сутками напролет»: почему этот способ всё ещё не запрещен?

TV24 31 октября, 2024 20:11

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В 2022 году, через шесть месяцев после вторжения России в Украину, Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) принял решение запретить вещание российских телеканалов в Латвии. Однако это решение побудило людей искать новые способы использования прежних источников информации в повседневной жизни.

В программе TV24 “Uz līnijas” зритель спрашивает: «Почему вы ничего не говорите о пропагандистских приложениях? Никаких коробок, никаких антенн, никакого VPN. Скачиваете приложение на современный телевизор, ложитесь на диван и смотрите российскую пропаганду сутками напролет».

Член NEPLP Ева Кальдерауска утверждает, что эта проблема известна, но решить ее непросто:
«Конечно, мы осознаём и знаем эту ситуацию, и должны сказать, что это непростая ситуация. Это требует дополнительных навыков».

Она признает, что NEPLP контактировала как с компаниями Google, так и с Apple, чтобы продвинуть ограничение подобных приложений. Она также отмечает, что начата совместная работа с Государственной полицией для решения этой проблемы и поиска путей ограничения распространения пропагандистских приложений.

«И Google, и Apple нацелены на сотрудничество, но мы выявили некоторые проблемы, например, если это приложение уже загружено на телефон, компьютер или телевизор, его очень сложно удалить, и эффективное ограничение может быть только в том случае, если потребуется продление подписки этого приложения, в результате чего человек больше не сможет продлевать приложение, и вот тогда мы ограничим его», - отмечает представитель NEPLP.

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