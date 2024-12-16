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Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

© LETA 16 декабря, 2024 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

LETA

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Планируется создать новую домашнюю страницу ЭСЗ, а также приложение для использования в телефоне. Уже сейчас разработан его прототип, в котором можно получить представление о функциях нового приложения, отметил Каспаранс.

Так, планируется, что в приложении пациент будет получать персонифицированные приглашения от семейного врача на проведение обследований. При этом в нем будет доступна информация о доступных местах для записи, а также выписанных рецептах и результатах обследований.

Каспаранс рассказал, что сейчас ведутся работы первой очереди по созданию новой ЭСЗ. Основным приоритетом, который планируется ввести в течение следующего года, является единая форма записи, а также совершенствование лабораторных данных. Предполагается, что новая усовершенствованная система предотвратит дублирование записей на услуги, тем самым сократив искусственные очереди, которые сейчас образуются в 15-20% случаев, когда пациенты записываются на необходимое обследование в нескольких местах.

Руководитель отдела управления услугами НСЗ Лига Гайгала сообщила, что сейчас в ЭСЗ доступны уже почти 4 млн отчетов о результатах исследований за текущий год. Главным улучшением системы она назвала доступность результатов в одном месте бесплатно.

Получить доступ к результатам лабораторных исследований можно будет в отдельном разделе нового портала, однако, как и прежде, это также можно будет сделать у семейного врача или в лаборатории.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери отметил, что большие надежды в планах по цифровизации здравоохранения возлагаются на реестр рака, который начал действовать несколько месяцев назад. Министр надеется, что в следующем году ввод данных в реестр рака продолжится и доступные данные будут более полноценными.

Однако Абу Мери предпочел не озвучивать конкретную дату начала работы нового портала и приложения, предположив, что этого можно ожидать во второй половине или в конце следующего года.

"Для любой цифровой модели требуется время, чтобы она начала работать полноценно", - отметил министр.

Каспаранс подчеркнул, что новый портал и приложение в первую очередь ориентированы на пациентов. На работу медиков новые функции системы не повлияют, пообещал он. Для пациентов результаты лабораторных исследований в цифровой системе будут отображаться так же, как для медиков.

"Мы хотим дать людям больше возможностей для сотрудничества с медиками в контроле за своим здоровьем, с фокусом на превенции, профилактике и скрининге", - сказал директор НСЗ.

Путем улучшения цифровой системы НСЗ надеется сократить госпитализации, предотвратить дублирование обследований, обеспечить лучшую координацию здравоохранения, особенно для людей с хроническими заболеваниями, а также повысить доступность услуг.

Каспаранс подчеркнул, что до сих пор электронные услуги здравоохранения не были ориентированы на смарт-устройства и существующая система требует обновления, так как работает уже десять лет.

До 2028 года в новую ЭСЗ планируется внедрить ряд новшеств, таких, как профили врачей, персонализированные предложения, папка о беременности и другие функции.

Нынешние затраты на прототип составляют 139 000 евро. Разработка прототипа запланирована в три очереди, дальнейшее его развитие планируется осуществить за счет финансирования из структурных фондов Евросоюза, отметил Каспаранс.

Как сообщалось, 1 октября формально создан Латвийский центр цифрового здравоохранения, призванный выполнять функции заведующего ЭСЗ.

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