Система образования Латвии готова к началу нового учебного года: отчет МОН

Он отметил, что в новом учебном году в стране будет более 1200 учебных заведений, и, хотя в отдельных школах могут возникнуть те или иные проблемы, большинство 1 сентября будут готовы принять учащихся.

Точные данные о числе школьников в новом учебном году МОН предоставит в конце сентября. Однако, как указал Пайдерс, существенных изменений в этом году не ожидается, так как демографические тенденции повлияют на количество учащихся лишь в последующие годы.

В прошлом учебном году в системе образования Латвии было зарегистрировано почти 420 000 учащихся, половина из которых училась в общеобразовательных школах.

Министр образования и науки Даце Мелбарде отметила, что система образования сталкивается с рядом серьезных задач, связанных с безопасностью, мерами экономии и цифровым переходом.

Она подчеркнула, что в сотрудничестве с вузами и учреждениями профессионального образования необходимо разрабатывать новые программы для подготовки специалистов оборонной отрасли и цифровой сферы, включая использование искусственного интеллекта.

МОН намерено уделять особое внимание технологическим решениям и в управлении системой образования, например, для упрощения приема учащихся в средние школы, однако внедрение ИТ-систем в государственном управлении является непростым процессом, сказала министр.

В новом учебном году также начнет действовать реформа финансирования школ "Программа в школе", которая на первом этапе охватит вспомогательный персонал, а полное внедрение новой модели намечено на сентябрь 2026 года. Реформа предусматривает, что государство будет полностью финансировать зарплаты учителей в школах, которые соответствуют установленным правительством критериям.