Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Августа Завтра: Bronislava, Bronislavs, Natalija, Talija
Доступность

Система образования Латвии готова к началу нового учебного года: отчет МОН

Редакция PRESS 25 августа, 2025 13:56

Новости Латвии 0 комментариев

Система образования Латвии в целом готова к началу нового 2025/2026 учебного года, заявил журналистам в понедельник государственный секретарь Министерства образования и науки (МОН) Янис Пайдерс.

Он отметил, что в новом учебном году в стране будет более 1200 учебных заведений, и, хотя в отдельных школах могут возникнуть те или иные проблемы, большинство 1 сентября будут готовы принять учащихся.

Точные данные о числе школьников в новом учебном году МОН предоставит в конце сентября. Однако, как указал Пайдерс, существенных изменений в этом году не ожидается, так как демографические тенденции повлияют на количество учащихся лишь в последующие годы.

В прошлом учебном году в системе образования Латвии было зарегистрировано почти 420 000 учащихся, половина из которых училась в общеобразовательных школах.

Министр образования и науки Даце Мелбарде отметила, что система образования сталкивается с рядом серьезных задач, связанных с безопасностью, мерами экономии и цифровым переходом.

Она подчеркнула, что в сотрудничестве с вузами и учреждениями профессионального образования необходимо разрабатывать новые программы для подготовки специалистов оборонной отрасли и цифровой сферы, включая использование искусственного интеллекта.

МОН намерено уделять особое внимание технологическим решениям и в управлении системой образования, например, для упрощения приема учащихся в средние школы, однако внедрение ИТ-систем в государственном управлении является непростым процессом, сказала министр.

В новом учебном году также начнет действовать реформа финансирования школ "Программа в школе", которая на первом этапе охватит вспомогательный персонал, а полное внедрение новой модели намечено на сентябрь 2026 года. Реформа предусматривает, что государство будет полностью финансировать зарплаты учителей в школах, которые соответствуют установленным правительством критериям.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 09:25 26.08.2025
Партий много — людей мало: латвийские политики роскошно финансируются, но теряют членов
Bitnews.lv 5 минут назад
Балтия: новую навигационную систему не одолеют «глушилки» из России
Sfera.lv 10 минут назад
По Риге ударила гроза — вторник продолжит заливать дождями
Bitnews.lv 45 минут назад
США: министерству войны – быть
Sfera.lv 3 часа назад
Пятую часть расходов бюджета Латвия покрывает из средств, взятых в долг
Bitnews.lv 15 часов назад
Швейцария: почта до США не дойдёт
Sfera.lv 15 часов назад
Граждане Латвии и Литвы при праздновании заключения партнёрства напугали вильнюсчан громкой русской музы?...
Bitnews.lv 15 часов назад
Латвия: как отловим, так и привьём
Sfera.lv 18 часов назад

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Новости Латвии 09:20

Новости Латвии 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Читать
Загрузка

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Читать

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Важно 09:09

Важно 0 комментариев

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Читать

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Важно 09:05

Важно 0 комментариев

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

Читать

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

Мир 08:58

Мир 0 комментариев

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Читать

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Важно 08:53

Важно 0 комментариев

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Читать

Арестована гражданка Молдовы, оставившая младенца на улице в Кенгарагсе

Важно 08:44

Важно 0 комментариев

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

Читать