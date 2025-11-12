На содержании матерей-пенсионерок

Синдром избалованного сына - таким психологическим термином называют весьма распространенный как в советское, так и в наше время тип семейных отношений, когда мать-разведенка одна воспитывает сына. При этом она не отказывает ему ни в чем, тщательно его опекая. А по мере взросления подрастающее чадо заменяет ей в психологическом плане мужчину.

Именно так и происходило с Анатолием, Сергеем и Леонидом, выросшими без отцов в одном дворе в Болдерае. Парни дружили с детства. Учиться они особо не желали, так как матери выполняли все их капризы. А так как они привыкли получать все и сразу, то вскоре оказались за решеткой за кражи.

Срок отбывали они в колонии-поселении. По малолетству и за первое преступление они вышли условно-досрочно. Однако на воле они работать не собирались. Еще бы, им надо было отдохнуть после зоны. Ничего, что их отдых затянулся на несколько лет. Все это время их матери-пенсионерки были вынуждены трудиться, чтобы кормить и поить своих великовозрастных сыночков-лоботрясов, старший из которых вот-вот должен был разменять третий десяток.

Драма на карьере

Тот летний вечер Анатолий и Сергей проводили по уже традиционному сценарию. Они сидели на лавочке во дворе за бутылкой крепленого вина «Агдам". Спиртное и закуска кончились, и Сергей пошел в магазин, чтобы купить еще вина. Обратно он вернулся не один, а с прежде незнакомой девушкой Юлией. Ее он увидел около гастронома в компании молодых людей. Отозвал в сторонку и предложил приятно провести время.

Дама, не долго думая, согласилась. Ее сводили в ресторан. Затем взяли такси и поехали на машине «на природу". Расположились на берегу карьера. Все трое распивали дешевое крепленое вино. Следующим пунктом программы стало купание. Сергей и Юлия, как «временно влюбленные", долго и шумно плескались в воде. Выйдя на берег, девушка разделась донага, уступая приставаниям своего очень уж нетерпеливого партнера. «Любви» предавались открыто, ничуть не смущаясь присутствующего рядом Анатолия.

Удовлетворив свое желание, не отличающийся галантностью Сергей отошел в сторону. Девушка осталась лежать на земле. Глядя на нее, страстью загорелся и Анатолий. Подошел к дружку и сказал ему о своем желании. Тот ответил, что ничего не имеет против, но предложил ему самому договориться об этом. Дама приняла предложение. Однако сильно опьяневший кавалер переоценил свои мужские способности.

Девушка это прокомментировала, чем подписала себе смертный приговор. Уязвленный кавалер попросту задушил свою партнершу. Затем Сергей и Анатолий сбросили тело в карьер, не забыв снять часы и золотое колечко. А чтобы замести следы, труп раздели, а одежду и белье сожгли в мусорном контейнере.

Позже подельники, чтобы избавиться от возможных улик, выбросили часы и кольцо своей жертвы и договорились молчать. Но они проболтались - сначала своему приятелю Леониду, а потом Александру Б.

Однако надежно спрятать тело им не удалось. Труп вскоре всплыл. После долгих поисков убитую опознали, несмотря на обезображенное лицо. Мать заявила о пропаже дочери. Начали разбираться. Нашли свидетелей, которые видели, как некий парень уводил Юлию. Фоторобот опознал таксист, который привозил троицу на карьер. Вокруг убийцы и его пособника круг понемногу смыкался. Их задержание оставалось только вопросом времени.

Попытка шантажа

Но тут к Анатолию домой пришел неизвестный мужчина. Он заявил, что знает об убийстве, и потребовал пять тысяч рублей за молчание, иначе сдаст всех милиции. Срок на сбор денег он дал два дня.

Обеспокоенные дружки стали вычислять наводчика. В итоге они пришли к выводу, что Александр Б., скорее всего, рассказал о случившемся на карьере своей жене Светлане, и они занялись шантажом, вымогая деньги.

Дружки-соучастники решили уже на следующий день наведаться в гости к супругам Б. и под каким-либо предлогом отвезти их в лес, там убить, а трупы закопать. Привлечение к соучастию в этом новом преступлении Леонида гарантировало, по их мнению, что тайна убийства на карьере будет сохранена.

Решили организовать выпивку непосредственно на квартире Б., чтобы заодно узнать намерения супругов. Но их на месте не оказалось. В квартире находились только мать Анна Сергеевна и ее шестимесячный внук.

Хозяйка встретила гостей приветливо. Расположились на кухне, стали выпивать. Но после того, как была опорожнена первая бутылка, возник спор из-за денег. Претензии немолодой женщины вывели изрядно пьяного Анатолия из себя. Он схватил нож и начал наносить удары пожилой женщине в грудь и шею. Позже эксперт насчитал на теле 20 ножевых ран.

Но тут в квартиру вошла Светлана Б. Увидела окровавленный труп матери, на минуту замерла. Сергей и Леонид схватили ее и втолкнули в спальню. Дикий крик ужаса вырвался из груди молодой женщины. Его услышали соседи, живущие на одной лестничной площадке. Мужчина и женщина прибежали на помощь и увидели Анатолия в прихожей, держащего окровавленный нож.

Соседи незамедлительно захлопнули свою входную дверь и вызвали милицию. Но пока наряд добирался до места преступления, двое оставшихся к квартире сообщников хладнокровно довершали начатое и убивали Светлану. Не тронули они только лежавшего в детской кроватке шестимесячного малыша. Тот еще не осознавал, что за трагедия разыгралась у него на глазах. Преступникам удалось скрыться до приезда милиции.

Заметали следы

Возвратившись домой, Леонид рассказал об убийстве двух женщин своей сожительнице Ольге. И они стали действовать сообща. Сложили окровавленную одежду в сумку и прихватили с собой растворитель. За городом в лесном массиве сожгли всю одежду. В Даугаву выбросили и нож. Анатолий поступил аналогичным образом. По его просьбе пожилая мать упаковала одежду сына в мешок и выбросила эти вещи в мусорный контейнер.

Но долго гулять на свободе им не пришлось, так как все улики были против них. Вдобавок у милиции был фоторобот Анатолия. Его и взяли первым. Тот долго не отпирался и сдал своих дружков-подельников.

В ходе расследования выяснилось, что на счету преступной троицы было еще одно преступление. Они избили и ограбили мужчину, раздев его чуть ли не до трусов. У потерпевшего отобрали 30 рублей, портфель «Дипломат", солнечные очки «Хамелеон» и часы «Командирские", а также джинсы «Монтана» и модную по тем временам рубашку на кнопочках.

Как говорится в таких случаях, выродки догулялись. Анатолия приговорили к исключительной мере наказания - смертной казни. Его дружки-подельники Сергей и Леонид получили по 15 лет отсидки в колонии усиленного режима.

Александр ВАЛЬТЕР