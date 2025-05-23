Сильные дожди с грозами продлятся и на следующей неделе

В восточной части страны возможны скопление воды в низинных районах и выход из берегов водоемов. В Белоруссии также ожидаются сильные дожди, поэтому уровень воды в Даугаве на следующей неделе значительно поднимется.

В субботу на большей части востока Латвии пройдут продолжительные дожди, местами ожидаются сильные ливни. В Курземе небо прояснится, местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью опустится до +6..+10 градусов, днем ​​поднимется до +9..+14 градусов, в Курземе местами воздух ночью похолодает до +3 градусов, днем ​​прогреется до +17 градусов.

В воскресенье погода будет более сухой и солнечной, а в Латгалию могут прийти новые дождевые облака из Белорусии. Слабый ветер сохранится. Ночью температура воздуха опустится до +2..+8 градусов, а днем ​​поднимется до +14..+19 градусов.

В понедельник вечером в восточных регионах ожидается дождь, местами ожидаются сильные ливни. Днем и ночью вторника на большей части территории Латвии возможны осадки.

Дожди возможны и во все последующие дни следующей недели, местами сильный дождь и грозы. Заморозков не ожидается, в самые теплые дни температура воздуха местами может превышать +20 градусов.