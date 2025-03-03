Силиня: в интересах Европы способствовать улучшению отношений между Украиной и США

Премьер сказала, что беседа со Стармером имела большое значение для лидеров стран Балтии.

Она упомянула, что помимо прочего в их беседе речь шла о 5-й статье договора НАТО. "Она в силе и способна действовать, об этом никаких вопросов нет", - сказала Силиня, пояснив, что британский премьер в Вашингтоне созванивался и с Зеленским, и с Трампом после их встречи, подтвердив, что США все еще обязуется соблюдать 5-ю статью.

Во время беседы обсуждались также дипломатические отношения между США и Украиной. "Важно, чтобы эти отношения улучшились, ведь и для Украины, и для общей безопасности Европы важно присутствие США - как военное, так и в обеспечении таких возможностей, какие сейчас необходимы Украине", - заявила премьер Латвии, отметив, что Зеленский также подтвердил британскому премьеру, что будет работать над этим.

Силиня подчеркнула, что сейчас отношения между этими странами непростые, но в общих интересах Европы - способствовать трансатлантическому сотрудничеству. "Страны Балтии всегда были очень открыты к трансатлантическому сотрудничеству, поэтому и в этом разговоре наше мнение было выслушано", - сказала она.

Третий обсуждавшийся вопрос, по словам Силини, касался общеевропейской безопасности. "Сейчас в Европе нет абсолютно единого стопроцентного мнения по всем вопросам", - сказала она, подчеркнув, что в этой связи очень хорошо, что в воскресенье состоится дискуссия, которой будут руководить Франция и Великобритания и где, кроме стран Европы, примут участие Турция, Канада, Норвегия и Украина.

Силиня заявила, что для Европы очень важно, чтобы делалось все, что Латвия уже делает: увеличивались расходы на оборону, укреплялась обороноспособность и увеличивалась поддержка Украины. Важно, чтобы Европа совместно добилась более быстрого принятия решений об общем финансировании военной промышленности и способствовала ее развитию.