Силиня поблагодарила прежних министров и призвала партнеров по коалиции срочно искать новых

Премьер-министр заявила, что будущим министрам необходим "свежий взгляд" на сектор, чтобы справиться с его проблемами.

Силиня призвала партнеров по коалиции делегировать новых министров.

Она также добавила, что не может быть никаких задержек с выдвижением министров и что новые министры должны быть утверждены в своих должностях на следующем заседании Сейма.

На пресс-конференции Силиня указала на вызовы будушего, заявив, что в настоящее время необходимо укреплять сотрудничество в сфере безопасности с несколькими европейскими странами, а также содействовать развитию индивидуальных оборонных возможностей Латвии.

Премьер-министр заявила, что у нас есть задачи, которые необходимо решать "дома", связанные с укреплением безопасности, улучшением благосостояния и сферой транспорта. "В то же время это не означает, что все остальное останавливается", - заявила премьер-министр, добавив, что она ожидает работы и в других секторах.

Силиня подчеркнула, что правительство должно восстановить свой мандат доверия, поскольку существование правительства не является самоцелью. Она заявила, что любое правительство необходимо, пока оно служит интересам народа. "Это правительство сможет сделать это, если сосредоточится на главных задачах", - добавила она.

Силиня подчеркнула, что нынешнее правительство приняло много важных решений по укреплению безопасности, включая укрепление внешней границы, а также снижение цен на лекарства.

Обращаясь ко всем политикам, Силиня заявила, что общество ждет не склок, а совместной работы. "Мы можем спорить, критиковать, но мы все ответственны за будущее Латвии", - сказала она.

Говоря об инвестициях в оборону, Силиня подчеркнула, что их необходимо увеличивать, но должна быть кристально чистая уверенность в том, что использование средств на оборону оправдано и полезно.

Силиня подчеркнула, что основными направлениями укрепления обороноспособности являются приобретение новой бронетехники и укрепление возможностей по обороне воздушного пространства.

Одной из причин "рестарта" правительства является низкий рейтинг и оценка правительства в целом и отдельных министров в обществе.