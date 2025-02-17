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Силиня обещает уволить некоторых министров. Но кого же?

© LETA 17 февраля, 2025 20:25

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LETA

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в течение этой недели планирует завершить переговоры с министрами, а затем озвучит дальнейшие планы правительства и возможные изменения в составе министров.

После совещания коалиционных партий Силиня заявила журналистам, что еще предстоит провести переговоры с "некоторыми коллегами", но в течение этой недели она обнародует информацию о планируемых изменениях в составе министров.

Премьер-министр не стала подробно объяснять, каких именно изменений в правительстве можно ожидать.

"Все будет справедливо и честно", - ответила Силиня на вопрос, насколько широкими могут быть изменения в составе министров.

Премьер-министр добавила, что на этой неделе она проинформирует общественность о задачах, которые правительство в ближайшее время должно выполнить в первую очередь.

"Я планирую обязательно рассказать, как мы поквартально продвигаемся вперед с задачами, которые я уже обсудила с большинством министров, поэтому очень важно завершить переговоры со всеми министрами", - отметила Силиня.

Она подчеркнула, что сейчас в "контексте горячих новостей" важной темой остается оборона и безопасность.

На вопрос, ожидаются ли и какие-либо изменения в составе коалиции, Силиня ответила: "Мы - три партии, которые могут неплохо сотрудничать".

В последние недели многие политики правящей коалиции высказывались о том, что в работе правительства необходим и ожидается "рестарт". В политических кулуарах в качестве наиболее правдоподобной звучит версия о том, что "перезапуском" может послужить замена министров, и первым кандидатом в данном контексте обычно упоминается глава перегруженной различными проблемами отрасли сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"), однако допускаются и более широкие изменения в составе министров, например, смена одного министра от каждой из коалиционных партий.

Более широкие перемены в правящей коалиции, такие как ее расширение, упоминаются реже: партии подчеркивают, что фактически это означало бы конец правительства Силини и формирование новой коалиции.

Премьер-министр с января провела почти со всеми министрами переговоры о реализации приоритетов правительства в этом году, а также о проделанной работе. До сих пор не состоялись переговоры только с двумя министрами - министром иностранных дел Байбой Браже ("Новое Единство") и министром земледелия Армандом Краузе (СЗК).

Советник премьер-министра по вопросам стратегической коммуникации Элина Лидере отмечает, что встречи с министрами еще продолжаются и завершатся в ближайшие дни.

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