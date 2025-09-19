Силиня: министерства нужно обновлять

В интервью журналу "Sestdiena" она отметила, что после следующих выборов в Сейм или еще до них следует рассмотреть этот вопрос, чтобы в Латвии была система, похожая на систему в Европейской комиссии, когда "министерства - это ротирующиеся организмы, которые формируются в зависимости от актуальных задач в конкретный момент".

"Глава правительства формирует свой кабинет, и в зависимости от того, какой вопрос актуален, создается соответствующее министерство", - подчеркнула премьер.

По мнению Силини, в Латвии система слишком закостенела, поэтому так трудно менять политику.

"Там [в министерствах] люди работают по несколько десятилетий и все это время проводят одну и ту же политику", - отметила премьер.

В качестве примера она привела создание Министерства климата и энергетики, так как актуальной стала тема альтернативной энергии и энергетических ресурсов. В свою очередь Министерство внутренних дел, по мнению Силини, должно заниматься также вопросами самоуправлений, как это происходит в Литве.

"Такая гибкость очень необходима", - сказала премьер, подчеркнув, что подобная система позволила бы сократить и число министерств.

