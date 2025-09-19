Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Силиня: министерства нужно обновлять

В Латвии следовало бы ввести систему, когда министерства формируются в соответствии с актуальными задачами, а не работают в неизменном составе, считает премьер-министр Эвика Силиня.

В интервью журналу "Sestdiena" она отметила, что после следующих выборов в Сейм или еще до них следует рассмотреть этот вопрос, чтобы в Латвии была система, похожая на систему в Европейской комиссии, когда "министерства - это ротирующиеся организмы, которые формируются в зависимости от актуальных задач в конкретный момент".

"Глава правительства формирует свой кабинет, и в зависимости от того, какой вопрос актуален, создается соответствующее министерство", - подчеркнула премьер.

По мнению Силини, в Латвии система слишком закостенела, поэтому так трудно менять политику.

"Там [в министерствах] люди работают по несколько десятилетий и все это время проводят одну и ту же политику", - отметила премьер.

В качестве примера она привела создание Министерства климата и энергетики, так как актуальной стала тема альтернативной энергии и энергетических ресурсов. В свою очередь Министерство внутренних дел, по мнению Силини, должно заниматься также вопросами самоуправлений, как это происходит в Литве.

"Такая гибкость очень необходима", - сказала премьер, подчеркнув, что подобная система позволила бы сократить и число министерств.
 

Рижская дума разрешила: жители тихого центра в шоке от фестиваля под их окнами

Важно 11:45

Важно 0 комментариев

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Загрузка

«Евреям вход воспрещён»: плакат в немецком Фленсбурге вызвал бурю

Мир 11:29

Мир 0 комментариев

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Железные дороги стран Балтии планируется объединить в одну инфосистему

Новости Латвии 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Едут в среднем на 2 ночи: почему мы проигрываем туристов даже Литве и Эстонии?

Новости Латвии 11:19

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

И не пьянеют? Шимпанзе каждый день «выпивают» по бутылке пива

Для настроения 11:17

Для настроения 0 комментариев

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

За длинным рублём: как латвийские специалисты зарабатывали при СССР на Севере

История и культура 11:11

История и культура 0 комментариев

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

Рейсов в Россию больше не будет: министр сообщения

Важно 11:05

Важно 0 комментариев

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

