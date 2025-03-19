Силиня хочет принудить Россию соблюдать перемирие

Силиня добавила, что эти вопросы будут обсуждаться и на Евросовете, который начнется в четверг.

Украина готова к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, напомнила премьер-министр.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник договорились о 30-дневном частичном прекращении огня в войне Москвы против Украины, которое будет распространяться на энергетические и инфраструктурные объекты, сообщил Белый дом.

Кремль сообщил, что Путин отдал армии немедленный приказ прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на 30 дней.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на среду Россия осуществила масштабную атаку беспилотников, в результате которой была повреждена гражданская инфраструктура в нескольких районах Украины.