Силиня едет в Алуксненский край: у неё большая программа встреч

В ходе визита у премьер-министра запланировано посещение пехотной школы Национальных вооруженных сил (НВС), встречи с руководством самоуправления, местными предпринимателями и общественными организациями.

В начале дня премьер посетит школу пехоты НВС и примет участие в церемонии присяги курсантов.

Затем у Силини состоится встреча с руководством Алуксненской государственной гимназии им. Эрнста Глюка и Алуксненской средней школы, а также посещение перестроенного здания школы и осмотр современного кабинета химии.

Кроме того, у премьера запланирован визит на "Бизнес-станцию" в квартале Алуксненской узкоколейки, а также посещение предприятий ООО "Impress print" и ООО "4 Plus".

В завершение визита Силиня встретится с местными неправительственными организациями и местными СМИ, а также с руководством самоуправления Алуксненского края, сообщили в канцелярии.