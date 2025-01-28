Сигулде — от Москвы: как строили уникальную санно-бобслейную трассу (ФОТО)

Решение о строительстве трассы с искусственным ледовым покрытием Москва приняла в 1979 году. Выбор в пользу Латвии не случаен. В 1979-м чемпионкой мира по санному спорту стала наша землячка Вера ЗОЗУЛЯ (через год она будет и олимпийской чемпионкой Лейк-Плесида, США).

Чемпионка Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плесиде по санному спорту Вера ЗОЗУЛЯ.

Были у Латвии и исторические традиции в проведении саночных соревнований. Самая первая трасса – 900-метровая - была проложена в Сигулде еще в конце XIX века – по инициативе вице-губернатора Лифляндии князя Николая Дмитриевича КРОПОТКИНА. В советское время, с 1960-х, трассу из воды и снега ежегодно заливали в Цесисе.

Зимний спорт в Зегеволде (нынешней Сигулде) прописался ещё в царское время...

После отмашки московского центра в Латвии рассматривались четыре возможных места строительства: Тукумс, Эргли, Даугавпилс, Сигулда. Последняя подошла по нескольким параметрам: ближе всего к Риге, известный туристический центр, живописные места.

Впрочем, и в Сигулде специалисты долго искали оптимальное место. Среди вариантов был склон вблизи развалин Сигулдского орденского замка. Однако выяснилось, что на нем много редких растений. Другой вариант отпал из-за того, что трасса слишком близко подходила к дороге и мосту, соединяющему берега Гауи...

Разработку проекта поручили специалистам института «Латгипропром» во главе с Виктором РИМШЕЙ. Проектировщикам предстояло решить множество непростых задач, в их числе – укрепление склона от оползней. Опыта подобных расчетов не было, поэтому на помощь позвали «камрадов» из ГДР – Научно-технического центра спортивных сооружений в Лейпциге.

Во время проектирования латвийцы отправились в Югославию, в Сараево, – в 1984 году там должны были пройти зимние Олимпийские игры, и наши знакомились с опытом братьев по соцлагерю по строительству санно-бобслейной трассы...

Работы начались в 1984-м и продолжались три года. Строил латвийский «Мостострой-5» совместно с рабочими из Югославии.

Ветераны «Латгипропрома» называют двух человек, которые внесли особый вклад в строительство трассы: тренера сборной СССР по санному спорту Валдиса ТИЛИКСА, указавшего местоположение трассы вдоль склона, и лейпцигского конструктора Удо ГЮРГЕЛЯ. Благодаря расчетам последнего трасса стала одной из самых безопасных в мире и в то же время наиболее сложной в маневрировании.

В 1987 году в Сигулду приехал президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонию САМАРАНЧ. Все специалисты и проектировщики были награждены почетными дипломами МОК. А в августе 1991-го проектировщиков и строителей наградили премией Совета Министров СССР.

Сложно поверить, но в течение 22 лет после распада СССР чемпионаты России по саням, бобслею тоже проходили в Сигулде. Потому что своей трассы в России не было, а за аренду трассы в новые времена России, разумеется, уже приходилось платить. Только в 2008-м в Подмосковье построили собственную искусственную трассу с ледовым покрытием.

Латвия и в новые времена продолжает проводить в Сигулде соревнования – от местных до европейских и мировых. Шведы, которые подавали заявку на проведение у себя зимних Олимпийских игр, собирались их устраивать совместно с Латвией, а потому, что у них подобной нет. Строительство же новой, по оценкам шведских специалистов, обошлось бы в 80 миллионов евро. С Олимпиадой-2026 пока не вышло: ее проведение выиграла Италия. Но кто сказал, что одна из следующих не может пройти в Швеции? Не исключено, что и Латвия тогда войдет в историю мировых зимних Олимпиад.

Кстати, нынешний директор санно-бобслейной трассы – отец известного скелетониста и тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис ДУКУРС. Он признавал, что деньги, которые в свое время вкладывал сюда Союз, значили для Латвии немало.

По словам тренера, перед летней Олимпиадой в Москве в 1980-м Риге предложили провести соревнования по парусному спорту. Но местные чиновники промедлили - и соревнования, а вместе с ними и инвестиции уплыли в Таллин.

Вот что говорил Дукурс по этому поводу: «Хотя эстонцы живут севернее нас и мы считаем, что они не столь быстрые, как мы, они все же оказались быстрее. Они построили центр парусного спорта и оказались в выигрыше. Из бюджета Советского Союза им поступили какие-то инвестиции на строительство. Я думаю, что это можно считать только плюсом. Парусный спорт в СССР зародился в Таллине. У Риги тоже была такая возможность…»

Сейчас таких возможностей нет - и в обозримом будущем не будет. Хотя в Латвии много талантливых спортивных ребят и девушек. Но одного таланта мало. Нужны деньги.

В СССР, как рассказывал в свое время выдающийся копьеметатель Янис ЛУСИС, «была большая поддержка со стороны государства. Сборы проходили почти целый год. На сборах мы были всем обеспечены. Одновременно получали и зарплату, и премии».

Кто из спортсменов в сегодняшней независимой Латвии может рассчитывать на такое отношение государства?

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива.