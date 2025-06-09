«Шоу окончено»: Израиль задержал судно с Гретой Тунберг и другими активистами ХАМАС

Израильские военные задержали пропалестинских активистов, находившихся на борту судна Madleen, которое направлялось в сектор Газа для доставки гуманитарных грузов.

Организация "Коалиция флотилии свободы" (FFC) разместила в соцсетях сообщение о том, что "связь с судном Madleen потеряна", а затем выложила фотографию людей, сидящих с поднятыми руками в спасательных жилетах.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что судно "благополучно добралось до берегов Израиля", а ее пассажиры, как ожидается, "вернутся в свои страны".

Ведомство также опубликовало видео, на котором видно, как военно-морские силы страны отдают приказ судну отклониться от курса, и разместило еще одну запись, на которой пассажирам раздают воду и бутерброды.

"Все пассажиры «яхты для селфи» целы и невредимы. Их снабдили бутербродами и водой. Шоу окончено", - говорится в заявлении ведомства. В МИД Израиля также заявили, что яхту сопроводили в Ашдод, а "крошечное количество помощи", которую везли активисты, будет отправлено в сектор Газа.

Министр обороны Исраэль Кац приказал военным показать задержанным видео, подготовленное пресс-службой Армии обороны Израиля, которое демонстрирует кадры, снятые в основном на камеры боевиков радикальной группировки ХАМАС, напавших на Израиль 7 октября 2023 года.

На борту яхты "Мэдлин" находилась также шведская активистка Грета Тунберг.

Коалиция "Флотилии свободы" заявила, что ситуация вызвала панику и заставила многих из них укрыться и надеть спасательные жилеты, готовясь к вмешательству израильских военных.

В своем сообщении в социальных сетях Грета Тунберг написала: "На судне Madleen объявлена тревога. Спасательные жилеты надеты, готовимся к перехвату".

Франческа Альбанезе, специальный докладчик ООН по палестинскому вопросу, заявила, что находилась в контакте с пунктом связи флотилии в Катании, по ее словам, вокруг яхты с гуманитарной помощью кружили около пяти судов и два беспилотника.



В воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль не позволит никому прорвать морскую блокаду палестинской территории.

"Антисемитке Грете и ее соратникам, пропагандирующим ХАМАС, я скажу прямо: вам следует повернуть назад, потому что вы не доберетесь до Газы", - говорится в его заявлении.

Судно вышло из Сицилии в минувшее воскресенье с миссией доставить гуманитарные грузы и привлечь внимание к обострению гуманитарной ситуации из-за войны между Израилем и ХАМАС.

В мае попытка "Флотилии свободы" добраться до Газы по морю провалилась, когда два беспилотника нанесли удар по одному из кораблей группы, курсировавшему в международных водах у Мальты.



В результате атаки была повреждена лобовая часть судна, и группа обвинила в этом Израиль, что Израиль решительно отверг.