Шокирующие кадры: водители все чаще игнорируют красный свет на железнодорожных переездах (ВИДЕО)

Согласно данным LDz, за этот период зафиксировано 197 случаев, когда водители пересекали железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, и 30 случаев, когда транспорт находился в зоне переезда между или под шлагбаумами после их опускания.

Одновременно фиксируется всё больше инцидентов, в которых повреждаются шлагбаумы, светофоры или иные устройства. За первые пять месяцев этого года на железнодорожных переездах по всей Латвии выявлено 46 таких случаев.

Также LDz информирует, что за этот год произошло три столкновения автомобилей с поездами.

В частности, в январе этого года один водитель в Смардe пересек переезд на запрещающий сигнал и врезался в первый вагон пассажирского поезда. В мае произошло ещё одно столкновение легкового автомобиля с поездом на переезде в Ауце, обошлось без пострадавших. Однако в третьем случае, в Гулбенском крае, водитель получил травмы после столкновения с поездом при нарушении правил дорожного движения.

Главный технический инспектор LDz Дайнис Званерс поясняет, что число инцидентов на железнодорожных переездах возросло за последние годы, поскольку всё больше переездов оснащаются видеонаблюдением, позволяющим фиксировать нарушения. Полученные материалы передаются Государственной полиции, которая далее оценивает ситуацию и принимает решение о применении санкций.

Начальник Управления реагирования Государственной полиции Юрис Янчевскис подчёркивает, что, сравнивая статистику за три года, наблюдается рост числа нарушений правил дорожного движения именно вблизи железнодорожных переездов или при их пересечении.

"Если в 2023 году было зафиксировано 294 различных нарушения, связанных с железнодорожными переездами, то в 2024 году — уже 355, а за первые пять месяцев 2025 года — 69", — отметил он.

LDz указывает, что размеры штрафов за нарушения различны. Например, за непредоставление преимущества поезду, приближающемуся к переезду, предусмотрен штраф от 140 до 280 евро и 4 штрафных пункта. За выезд на переезд при запрещающем жесте дежурного или сигнале светофора — штраф от 40 до 70 евро и также 4 штрафных пункта.

За самовольное открытие шлагбаума, его объезд или пересечение железнодорожных путей в неустановленном месте предусмотрен штраф от 140 до 280 евро, лишение права управления транспортными средствами сроком от 6 до 12 месяцев и 6 штрафных пунктов.

LDz напоминает, что поезд всегда имеет преимущество. Если переезд закрыт для движения, его нельзя пересекать даже оперативным транспортным средствам. Перед переездом необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда, принять во внимание положение шлагбаума, световую сигнализацию, дорожные знаки и разметку.

Также запрещается выезжать на переезд, если шлагбаум закрыт или начинает закрываться, или горит запрещающий сигнал светофора. Перед выездом на переезд необходимо убедиться, что за переездом нет затора и имеется достаточное пространство для безопасного проезда, чтобы не останавливаться на путях.

Ранее сообщалось, что Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов (TNGIIB) в апреле этого года начало расследование ситуации на железнодорожных переездах.

Бюро решило начать расследование по тем переездам, на которых зафиксировано наибольшее количество инцидентов.

Проанализировав статистику за последние годы, бюро установило, что за последние три года существенно увеличилось число инцидентов на железнодорожных переездах с участием водителей. Однако количество аварий с погибшими или пострадавшими остаётся сравнительно небольшим.