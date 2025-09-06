Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Школа не убежит? Внук отпросился на день — встретиться с бабушкой; кто-то в соцсетях шокирован

Редакция PRESS 6 сентября, 2025 13:53

Для настроения 0 комментариев

Как известно, дискуссия в соцсети может возникнуть буквально на пустом месте. Примерно то же самое произошло и в этом случае. Элина написала в бывшем "Твиттере", что старший сын пропустит один школьный день, потому что из-за границы приехала бабушка, которая пробудет в Латвии всего пару дней. 

"У старшего сына завтра выходной, потому что встретить бабушку, которая приехала в гости из другой страны, всё же важнее, чем один день в школе.

Им так редко удаётся встретиться, она была большой поддержкой и до сих пор остаётся.

Школа никуда не денется, зато у ребёнка будут воспоминания о бабушке".

Многие отнеслись к этому твиту вполне доброжелательно, но не все - есть и те, кто считает, что школа всё-таки важнее:

- Ну да, встретиться после 14 часов - трагедия. Лучше разбудите ребёнка уже в 6 часов (ещё лучше - в пять), чтобы начинал интенсивно проводить время с бабушкой.

- Интересная бабушка - приезжает раз в год, а внуки должны подстраиваться, чтобы её встретить. Моя мама всё подстраивает так, чтобы встретить внуков два раза в неделю.

- Как родитель и бывшая учительница: школа - это не вся жизнь. Ехать тусить во время школы - нет. Встретить бабушку, с которой редко встречаешься, участвовать в конкурсе, поехать на соревнования - да.

- Я в школьные годы как-то неделю не был в школе, потому что мама решила - надо поехать отдыхать, а меня обычно брали с собой в поездки, поэтому один день, по-моему, это вообще ничего.

- Божечки, один день - это мелочь, до 9-го класса точно! Нет ведь и никакой неуважительной причины, он же не останется дома геймить на весь день, хотя и такие дни тоже нужны, чтобы мозг отдыхал. :)

- Конечно, школа в хвосте! Прогрессивно и инклюзивно.

- Очень правильно, хорошего дня!

- Хорошая мама. "Твиттер" попытается уничтожить. Тут много сигнализаторов правильности.

- Он ведь не прогуливает каждую неделю по одному дню. Согласна, бабушка не вечна - я отдала бы всё за день с бабушкой, которой больше нет!

- В нашей школе всю неделю три урока, а завтра ещё поход, и ничего такого уникального нет в первую неделю. Нечего виноватиться!

- Всё правильно! Школа никуда не убежит, а вот бабушка уедет! Я бы неделю взял свободную. В начале года ничего особенного он не пропустит.

(Иллюстративное фото.)

