Шесть заместителей госсекретарей зарабатывают больше, чем премьер: сколько? (1)

© LETA 11 сентября, 2025 10:37

Новости Латвии 1 комментариев

Более 146 тысяч евро в год - такое вознаграждение получил в прошлом году самый высокооплачиваемый заместитель госсекретаря министерства, если сложить оклад и другие виды вознаграждений, а также зарплаты в правлениях или советах портов или государственных предприятий.

В целом шесть заместителей госсекретарей в прошлом году получили более высокое вознаграждение, чем премьер-министр, в том числе значительную его часть часть составляли различные надбавки, денежные премии, бонусы и оплата сверхурочных.

Правительство пока не приняло решения об изменении условий выплаты различных дополнительных вознаграждений в государственном управлении в бюджете на 2026 год.

Сравнение вознаграждений заместителей госсекретарей выявляет различие в доходах сотрудников, работающих на должностях одинакового уровня в разных ведомствах - восемь получателей самого высокого вознаграждения работают всего в двух министерствах.

Передача "Что происходит в Латвии?" ранее анализировала заработную плату государственных секретарей, и в этой категории трое чиновников превысили отметку в 100 тысяч евро, в то время как среди их заместителей таких значительно больше - десять.

Согласно декларациям должностных лиц, самую высокую зарплату среди всех заместителей государственных секретарей в прошлом году получила Лига Клявиня, заместитель государственного секретаря по финансовой политике Министерства финансов - 146 269,23 евро, в том числе 113,3 тысячи евро в министерстве и 32,9 тысячи евро в Финансовом учреждении развития "Altum".

Несколько отстали от неё две её коллеги по Министерству финансов - Иоланта Плуме со 145 094,98 евро и Ольга Богданова, которая сейчас работает в Министерстве климата и энергетики и заработала 142 353,75 евро.

Параллельно с работой в министерстве Плуме в прошлом году входила в совет ГАО "Valsts nekustamie īpašumi", где получала 26,3 тысячи евро. В этом году у неё новая должность - в правлении Лиепайской СЭЗ.

Богданова получала вознаграждение вне министерства за работу в совете AS "Augstsprieguma tīkls". Ещё почти 17 тысяч она получила за работу в Латвийском национальном комитете Всемирного энергетического совета - это неправительственная организация, но в её состав входят и государственные компании.

(Lsm.lv)
 

