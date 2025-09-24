Шесть лет назад речь Трампа в ООН вызвала смех. В этом году ее слушали в тишине

В течение почти часа он критиковал своих оппонентов и их идеи, перечисляя их одну за другой. Он начал со своей родной страны, воздав хвалу Соединенным Штатам и самому себе. Он сказал, что США переживают золотой век, и повторил свое весьма спорное утверждение о том, что он лично положил конец семи войнам, и за это, по его мнению, заслуживает Нобелевской премии мира.

Но затем президент обрушился на хозяев встречи. По его словам, ООН не помогла ему в установлении мира. Он поставил под сомнение смысл существования организации, заявив, что она имеет огромный потенциал, но не оправдывает его. По его утверждению, все, что она делает, — это пишет резкие письма, за которыми не следуют никакие действия. Пустые слова, говорит Трамп, не заканчивают войны.

Он также раскритиковал ООН за помощь, которую она оказывает лицам, ищущим убежища и надеющимся попасть в США, заявив: «ООН должна останавливать вторжения, а не создавать их и не финансировать». Президент даже раскритиковал ООН за неработающий эскалатор и телесуфлер, помешавшие его визиту и выступлению.

В некотором смысле он прав. Многие аналитики ставят под сомнение эффективность ООН в разрешении конфликтов в наши дни, указывая, в частности, на тупиковую ситуацию в Совете Безопасности и неповоротливую бюрократию этой организации.

Но, с другой стороны, самого Трампа можно в некотором смысле считать причиной и симптомом неэффективности ООН, поскольку он считает, что глобальные кризисы лучше всего разрешать путем встреч влиятельных людей, таких как он сам, и достижения соглашений, а не с помощью многосторонних органов, вроде ООН, для выработки коллективных решений. При Трампе США сократили значительную часть своего финансирования ООН, в результате чего организация была вынуждена урезать свою гуманитарную деятельность по всему миру.

Пожалуй, самые резкие слова Трамп приберег для своих европейских союзников, обрушившись на них за инвестиции в возобновляемые источники энергии и открытие границ для мигрантов.

«У Европы — серьезные проблемы. Туда нахлынула волна нелегальных иммигрантов, какой еще никто не видел… И иммиграция, и самоубийственные идеи в области энергетики приведут к гибели Западной Европы», — заявил он.

Идея об изменении климата, как он заявил под ясно слышимые вздохи аудитории, была «величайшим надувательством в отношении всего мира», и борьба с этим обложила европейские страны дорогостоящими энергетическими затратами по сравнению с использованием ископаемого топлива. В частности, он критиковал правительство Великобритании за введение новых налогов на добычу нефти в Северном море.

«Если вы не откажетесь от аферы с зеленой энергией, ваша страна обанкротится, — сказал он. — Я люблю Европу. Я люблю людей Европы. И мне больно видеть, как она разрушается из-за энергетики и иммиграции. Этот двуглавый монстр уничтожает все на своем пути… вы хотите быть политкорректными и уничтожаете свое наследие».

Обратите внимание на последний пункт. Он перекликается с тем, что президент сказал во время своего государственного визита в Великобританию на прошлой неделе, когда говорил о важности защиты ценностей «англоязычного мира».

В критике Трампа в адрес Европы есть культурный подтекст: такое ощущение, что он считает, что неконтролируемая иммиграция угрожает, по его представлениям, иудео-христианскому наследию Европы. Не зря Трамп возглавляет администрацию, открыто демонстрирующую свою религиозную принадлежность. «Давайте защищать религиозную свободу, в том числе для самой преследуемой религии на планете сегодня — христианства», — сказал он.

Что касается конкретной политики, то самым существенным предупреждением Трампа стало его высказывание в отношении войны России против Украины. Он сказал, что отказ президента Путина положить конец конфликту «не делает Россию привлекательной». Он заявил, что США готовы «ввести очень жесткие тарифы», чтобы положить конец кровопролитию. Но при этом он сказал, что европейские страны должны прекратить покупать российские энергоносители, утверждая, что он узнал о том, что они это делают, только две недели назад.

В действительности заметные объемы российской нефти покупают только Венгрия и Словакия. Дипломаты говорят, что Трамп использует эту уловку, чтобы не вводить вторичные санкции против Индии и Китая, которые покупают огромные объемы дешевой российской энергии — Трамп упомянул обе страны.

Возможно, более важным, чем его речь, был пост Трампа в социальных сетях, опубликованный немногим позже, в котором он впервые заявил, что Украина может в какой-то момент вернуть всю свою территорию.

Его отказ от признания России «реальной военной державой» — Трамп назвал Россию «бумажным тигром» — заденет президента Путина, болезненно реагирующего на любые намеки на то, что его страна не является глобальным игроком. Дипломаты считают это очередным примером того, как отношение Трампа к России становится более критическим.

Но к словам Трампа всегда нужно относиться с долей скептицизма. Он был настроен оптимистично сразу после встречи с президентом Украины Зеленским в ООН.

Он также заявил, что Украина может вернуть свои территории при поддержке ЕС и НАТО, не упомянув об участии США. Все факты последних нескольких лет свидетельствуют о том, что это война на истощение и Украина не сможет отвоевать у России свои территории без колоссальной военной поддержки со стороны США.

Выступление в ООН показало нам Трампа в чистом виде: защита Америки и идеи национального государства, нападки на многосторонний подход в дипломатии и глобализм, поток сознания с сомнительными утверждениями.

Шесть лет назад аудитория Трампа в ООН смеялась над его порой не соответствующими действительности утверждениями; в этом году в основном слушали в тишине.

«Я действительно хорошо разбираюсь в этих вещах, — сказал он мировым лидерам. — Ваши страны катятся в ад».