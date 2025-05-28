Шеринг Bolt Drive начнет требовать депозит с некоторых клиентов

До выборов самоуправлений — менее двух недель, и самая ожесточенная борьба развернется за места в Рижской думе. Согласно свежему опросу рижан, проведенному SKDS, в мае выросла поддержка большинства партий, сообщает LSM. При этом в мае уменьшилось число неопределившихся избирателей. Если в апреле почти 31% не знали, за кого голосовать, то сейчас таковых 22,9%. Уменьшилось и число респондентов, заявивших, что не пойдут голосовать.