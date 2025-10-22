Шары контрабандистов снова закрыли Вильнюсский аэропорт

По данным центра, над территорией страны наблюдаются десятки подобных шаров, и их количество может быть больше.
«Полёты приостановлены до дальнейшего уведомления Гражданского авиационного управления. Клиентов и пассажиров просят следить за официальной информацией аэропорта», — говорится в сообщении.
Как рассказала представитель литовских аэропортов Виталия Роче, контрабандные шары повлияли на шесть рейсов — как прибывающих, так и вылетающих.
«Часть рейсов была перенаправлена в Каунас, один самолёт вернулся в исходный аэропорт», — уточнила Роче.
«Мы не можем сказать, когда ситуация нормализуется. Полёты возобновятся сразу после открытия воздушного пространства», — добавила она.
Национальный кризисный центр сообщил, что аэропорт Вильнюса закрыт до 6:30 утра среды или до отдельного решения службы управления воздушным движением Oro Navigacija.
Ранее, в начале октября, аналогичный инцидент уже приводил к временному закрытию литовского неба: тогда зафиксировали более двадцати контрабандных шаров.
По данным администрации аэропорта, ограничения затронули свыше 4000 пассажиров и 30 рейсов.
Четырнадцать самолётов были перенаправлены в другие аэропорты — десять в Каунас, два в Ригу и по одному в Палангу и Варшаву.
Десять рейсов отменили, один самолёт вернулся в пункт вылета, ещё несколько ожидаются с опозданием.
Согласно информации на сайте аэропорта Рига, отменён рейс Вильнюс-Рига, который должен был прибыть в 6:30 утра.