Шары контрабандистов снова закрыли Вильнюсский аэропорт

По данным центра, над территорией страны наблюдаются десятки подобных шаров, и их количество может быть больше.

«Полёты приостановлены до дальнейшего уведомления Гражданского авиационного управления. Клиентов и пассажиров просят следить за официальной информацией аэропорта», — говорится в сообщении.



Как рассказала представитель литовских аэропортов Виталия Роче, контрабандные шары повлияли на шесть рейсов — как прибывающих, так и вылетающих.

«Часть рейсов была перенаправлена в Каунас, один самолёт вернулся в исходный аэропорт», — уточнила Роче.

«Мы не можем сказать, когда ситуация нормализуется. Полёты возобновятся сразу после открытия воздушного пространства», — добавила она.

Национальный кризисный центр сообщил, что аэропорт Вильнюса закрыт до 6:30 утра среды или до отдельного решения службы управления воздушным движением Oro Navigacija.

Ранее, в начале октября, аналогичный инцидент уже приводил к временному закрытию литовского неба: тогда зафиксировали более двадцати контрабандных шаров.

По данным администрации аэропорта, ограничения затронули свыше 4000 пассажиров и 30 рейсов.

Четырнадцать самолётов были перенаправлены в другие аэропорты — десять в Каунас, два в Ригу и по одному в Палангу и Варшаву.

Десять рейсов отменили, один самолёт вернулся в пункт вылета, ещё несколько ожидаются с опозданием.

Согласно информации на сайте аэропорта Рига, отменён рейс Вильнюс-Рига, который должен был прибыть в 6:30 утра.