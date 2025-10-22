Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Шары контрабандистов снова закрыли Вильнюсский аэропорт

22 октября, 2025 10:15

Мир 0 комментариев

Во вторник вечером работа Вильнюсского аэропорта была нарушена из-за метеорологических шаров, которые используют для переправки контрабандных сигарет из Белоруссии. Об этом сообщил Национальный центр управления кризисами Литвы.

По данным центра, над территорией страны наблюдаются десятки подобных шаров, и их количество может быть больше.

«Полёты приостановлены до дальнейшего уведомления Гражданского авиационного управления. Клиентов и пассажиров просят следить за официальной информацией аэропорта», — говорится в сообщении.


Как рассказала представитель литовских аэропортов Виталия Роче, контрабандные шары повлияли на шесть рейсов  — как прибывающих, так и вылетающих.

«Часть рейсов была перенаправлена в Каунас, один самолёт вернулся в исходный аэропорт», — уточнила Роче.
«Мы не можем сказать, когда ситуация нормализуется. Полёты возобновятся сразу после открытия воздушного пространства», — добавила она.
Национальный кризисный центр сообщил, что аэропорт Вильнюса закрыт до 6:30 утра среды или до отдельного решения службы управления воздушным движением Oro Navigacija.

Ранее, в начале октября, аналогичный инцидент уже приводил к временному закрытию литовского неба: тогда зафиксировали более двадцати контрабандных шаров.

По данным администрации аэропорта, ограничения затронули свыше 4000 пассажиров и 30 рейсов.
Четырнадцать самолётов были перенаправлены в другие аэропорты — десять в Каунас, два в Ригу и по одному в Палангу и Варшаву.
Десять рейсов отменили, один самолёт вернулся в пункт вылета, ещё несколько ожидаются с опозданием.

Согласно информации на сайте аэропорта Рига, отменён рейс Вильнюс-Рига, который должен был прибыть в 6:30 утра.

Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

18:53

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

Читать
Загрузка

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС

18:45

Выбор редакции 0 комментариев

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Читать

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

18:38

Важно 0 комментариев

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

Читать

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

18:31

Важно 0 комментариев

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Читать

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа

18:25

Выбор редакции 0 комментариев

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Читать

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика

18:13

Важно 0 комментариев

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

Читать

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

18:01

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

Читать