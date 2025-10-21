Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в понедельник в возрасте 29 лет. Это подтвердили его клуб Шахматный клуб в городе Шарлотт в Северной Каролине и Международная шахматная федерация (ФИДЕ). Причина неожиданной смерти Народицкого не называется.

"Мы с глубокой скорбью сообщаем о неожиданной кончине Даниэля Народицкого. Даниэль был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом, а также любимым членом шахматного сообщества, которым восхищались игроки и болельщики по всему миру", - говорится в заявлении семьи, опубликованном обеими организациями.

В конце послания говорится о его наследии: "Давайте помнить Дэниеля за его страсть и любовь к шахматам, а также за радость и вдохновение, которые он приносил нам каждый день".

Народицкий был чемпионом мира U12 в 2007 году и достиг максимального Эло в 2 647 пунктов. Он окончил Стэнфордский университет по специальности "история" и уже в 14 лет опубликовал первую книгу об игре в шахматы.

В 2013 году, в возрасте 18 лет, ему было присвоено звание гроссмейстера, а годом позже он получил престижную шахматную стипендию Сэмфорда.

В течение своей непродолжительной карьеры он оставался в числе 150 лучших шахматистов мира и одержал одну из самых заметных побед, обыграв в 2021 году в чемпионате США своего соотечественника Фабиано Каруану, занимавшего 2-е место в мире.

Даниэль Народицкий был популярным шахматным видеоблогером: в YouTube у него было почти полмиллиона подписчиков, в Twitch — 340 тысяч.

Восьмой тур идущего сейчас чемпионата США в Сент-Луисе начался с минуты молчания.