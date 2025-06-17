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«Шабаш в самом святом месте для латышей»: часть общества возмущается словами Шлесерса по-русски

Редакция PRESS 17 июня, 2025 09:38

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Лидер партии "Латвия прежде всего" (LPV) Айнар Шлесерс вчера организовал собрание с целью не признать результаты муниципальных выборов. Собрание было официально заявлено в Рижской думе, на нем выражалось мнение жителей против "непрозрачных, нечестных и, возможно, сфальсифицированных муниципальных выборов в Риге".

Отголоски этого собрания появились на платформе "X" — часть общества возмущена тем, что встреча прошла у Памятника Свободы, где Шлесерс обратился к присутствующим также и на русском языке.

Рихардс Громулас: «Шлесерс: Латвия прежде всего! А сам у Памятника Свободы просто начал гнать по-русски!»

Горикс: «Русские рубли ему не пахнут — бизнесмен, как он есть!»

Комментарий женщины: «Знаете, я очень-очень зла, что Шлесерс устроил свой ватный шабаш в самом святом месте для латышей — у Памятника Свободы! Устроить там ватный сходняк, обращаться к ним на языке, который почти 50 лет оккупировал Латвию. Шлесерс — это не вождь, а настоящий изменник!»

Лиене Ципуле, глава Служюы неотложной помощи также прокомментировала: Похоже, после того, как Росликов орал на русском языке с трибуны Сейма, уже ничто никого не удивляет. Пришел Шлесерс к Памятнику Свободы и как бы сказал — «подержи мое пиво…»

Доронике: «И возникает вопрос: они проверяют границы допустимого или сознательно провоцируют?»

Урзе: «Шлесерс — душа раба, которую можно купить, для него свято только одно — деньги».

Илзе: «У Памятника Свободы должны проходить только государственные торжественные мероприятия. Все прочие демонстрации и собрания — пожалуйста, на других площадках. Митинг Шлесерса должен был бы проходить в одном из микрорайонов, где за LPV голосовали больше всего, а не в центре Риги».

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