Сгорели миллионы евро. В Латвии сожгли лишние вакцины от Covid-19

По словам главы службы инфекционного надзора больницы Страдиньша Уги Думписа, этого количества хватило бы для вакцинации всех людей из групп риска – тех, для кого заражение вирусом может закончиться тяжёлыми осложнениями или смертью.

«Мы могли бы защитить тысячи пожилых и хронических пациентов, но финансирования на информационные кампании просто нет», — сказал Думпис.

За последние месяцы Латвия не провела ни одной масштабной кампании по разъяснению необходимости прививок. Врачи признают, что без простых и понятных сообщений в СМИ, особенно для старшего поколения, охват вакцинацией не вырастет.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, с начала осени от Covid-19 умерли 20 человек, а число госпитализаций остаётся низким. Это создаёт иллюзию безопасности, из-за которой жители перестали считать вакцинацию нужной.

Эксперты отмечают, что вирус SARS-CoV-2 ослаб, а у большинства уже есть иммунитет после заражений и предыдущих прививок. Но в группе риска — пожилые и люди с хроническими болезнями. Их защита напрямую зависит от готовности государства финансировать информирование и кампании профилактики.